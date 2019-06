Roma | Raggi conferma Serini a vertici Ipa È a processo nell’affare stadio | corruzione

Roma - rifiuti - Visconti (FdI) “Da Raggi solo slogan e bugie” : “Nel giorno in cui, sulle prime pagine dei quotidiani, medici e ASL avvertono sui rischi igienico-sanitari che il protrarsi di una situazione rifiuti fuori controllo comporterebbe, il Sindaco Raggi passa la domenica a fotografare cassonetti vuoti fuori dagli ospedali, copione perfetto per una comunicazione di impatto studiata a misura di imbecille, perché tale, evidentemente, risulta la sua considerazione del cittadino”. Lo dichiara ...

Aggressione Roma - Raggi : è un "atto vile" : 20.06 "Piena solidarietà ai ragazzi del Cinema America aggrediti ieri sera. Un atto vile e barbaro che condanno fermamente. Pensiero e libertà di espressione nulla hanno a che vedere con la violenza.Roma è una città aperta e inclusiva". Così il sindaco di Roma,Raggi,commenta, sul web, l'atto violento a Trastevere: in 10 contro 4 avrebbero urlato "Hai la maglietta del Cinema America, sei antifascista,toglila e vai via".A uno degli aggrediti ...

Unione Fori Imperiali-Foro Romano è realtà : Raggi e Bonisoli tagliano nastro percorso : Roma – L’Unione dei Fori Imperiali con il Foro Romano e’ realta’. Un sogno accarezzato da molti soprattutto negli ultimi anni, ma concretizzato soltanto “grazie alla collaborazione di tutti”, dal Campidoglio al Parco archeologico del Colosseo, fino al ministero dei Beni culturali. Complice forse l’allineamento politico che vede, per dirla con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, un “gruppo di ...

A Roma arrivano gli scooter elettrici di Cityscoot e la Raggi esulta : Sbarca a Roma un nuovo servizio di scooter-sharing riservato ai veicoli a trazione elettrica. La start-up francese Cityscoot, lancia un servizio a flusso libero ed emissioni zero, partendo con 200 scooter che presto diventeranno 500 e, nei prossimi mesi, 1.000. Dopo una fase iniziale di sperimentazione, circoscritta ai municipi I e II, quelli del centro storico, il servizio diventa a pagamento e verrà progressivamente esteso anche ai ...

Il M5s di Roma chiede la chiusura di una pagina Facebook per un attacco alla sindaca Raggi : Maledizioni in attesa del "tuo decesso" sono state rivolte all'indirizzo della sindaca di Roma Virginia Raggi tramite la pagina Facebook 'Li Sanpietrini nun se toccano". Venerdì sera il profilo ha postato la foto di lavori appena conclusi sul manto stradale una via di Trastevere, dove per riempire la buca fatta sul lastricato in sampietrini - tipica pavimentazione del centro storico Romano fatta con blocchetti di leucitite - è stato usato del ...

Pelonzi : Raggi non sa come districarsi da impianto della Roma - avviata procedura stadio-exit : Roma – “Raggi sul progetto stadio della Roma non sa come uscire dal pantano in cui si e’ infilata. La delibera taglia-cubature e taglia-opere pubbliche un disastro. E ora? Iniziera’ una manfrina per giustificare la ‘stadio exit’ e poi ennesimo scaricabarile sul fallimento”. Cosi’ in un tweet Giulio Pelonzi, capogruppo del Partito democratico capitolino. L'articolo Pelonzi: Raggi non sa come ...

Volo Tirana-Roma - botte e minacce : atterraggio d'emergenza a Pescara : Volo Tirana-Roma, botte e minacce: atterraggio d'emergenza a Pescara Un 29enne poco dopo la partenza del Volo ha cominciato a dare in escandescenza, arrivando a picchiare il suo anziano padre. Le forze dell’ordine hanno poi prelevato il giovane e l’aereo è potuto ripartire alla volta della Capitale Parole chiave: ...

Stadio Roma - impianto fuori dalla Capitale? La sindaca Raggi allo scoperto : Stadio Roma – In casa Roma a tenere banco è la questione panchina, sempre più vicino l’arrivo di Fonseca, accordo Raggiunto nelle ultime ore. Un altro argomento caldo per i giallorossi è quello relativo allo Stadio, la sindaca Virginia Raggi ha parlato dell’ipotesi di spostamento dello Stadio della Roma fuori dalla Capitale. “Basta chiacchiere”. Il messaggio alla società calcistica è diretto: “il mio ...

Il traffico a Roma fa perdere il 40% del tempo in più per raggiungere la propria meta

Raggi : Roma sempre stata antifascista - pane calpestato ci evoca diritti negati : Roma – “Ricordare serve affinche’ tutto quello che e’ stato non accada mai piu’. Ancora oggi non possiamo dimenticare quando vediamo i diritti negati, quando vediamo calpestare il pane perche’ sappiamo qual e’ la conseguenza quando a prevalere e’ la legge del piu’ forte e non quella del diritto”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la cerimonia di consegna a Roma ...

Salva Roma - non c'è intesa : avanza l'ipotesi stralcio. Raggi : tagliate gli interessi : Più che il governo, sul Salva-Roma scricchiola un pezzo di M5S. Almeno quello Romano è in piena ebollizione. La sindaca Virginia Raggi è su tutte le furie con i compagni di...

Minaccia passeggeri su Tirana-Roma e causa un atterraggio d'emergenza : Quaranta minuti di terrore a bordo di un volo della Blue Express Panorama. Decisivo l'intervento di una manager

Raggi : vogliono continuare a salvare banche piuttosto che difendere risparmi Romani : Roma – “Sul ‘taglia debito’ o ‘Salva Roma’, come lo vogliamo chiamare, se preferiscono continuare a salvare le casse delle banche invece che difendere i risparmi dei romani e degli italiani lo dicano subito, perche’ la nostra pazienza e’ finita”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine della presentazione della Notte bianca dello Sport di Roma Capitale, a chi le chiedeva un ...