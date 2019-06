Palermo | da Figc via libera a nuova proprietà

Palermo - la FIGC dà il via libera alla nuova proprietà : nuova proprietà Palermo – Al termine dell’assemblea dei soci andata in scena oggi, il Palermo ha diramato un comunicato ufficiale a nome della proprietà. Comunicato secondo il quale la Federcalcio ha legittimato la nuova proprietà del club rosanero e nel quale si indicano le prossime mosse finalizzate all’iscrizione del campionato di Serie B 2019/2020. Questa […] L'articolo Palermo, la FIGC dà il via libera alla nuova proprietà è ...

Palermo - ricorso al Collegio di Garanzia contro Figc e Frosinone [DETTAGLI] : Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato dal Palermo contro il Frosinone, la Figc, nei confronti della Lega Serie A e della Lega Serie B. Il club rosanero, informa il Coni, chiede la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte d’appello federale del 9 aprile scorso con la quale erano state rigettate le domande formulate, confermando la natura e la misura delle sanzioni già irrogate al ...

Calcio : corte appello Figc riporta Palermo in B : Calcio, il Palermo resta in Serie B. La corte federale di appello della FederCalcio ha accolto parzialmente il ricorso della società rosanero

Serie B - Corte d’appello Figc ribalta tutto : Palermo salvo - Foggia in C. Salernitana e Venezia giocheranno il playout : Palermo penalizzato ma salvo, Foggia in Serie C e playout tra Venezia e Salernitana. La complicata stagione della Serie B, iniziata male e proseguita peggio, si conclude con l’ennesimo ribaltone in tribunale: la sentenza d’appello “grazia” il Palermo, che era stato retrocesso all’ultimo posto per gravi illeciti amministrativi; la retrocessione d’ufficio viene convertita in una pesante, ma in realtà leggerissima penalizzazione di 20 punti. Quanto ...

La Corte federale di appello della FIGC ha deciso che il Palermo sarà penalizzato di 20 punti e resterà quindi in Serie B : La Corte federale di appello della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), ha ridotto la pena nei confronti della squadra di calcio del Palermo, che era stato retrocesso in Serie C dal Tribunale federale della FIGC. Per il Palermo è stata decisa

La Corte d’appello Figc salva il Palermo : -20 ai rosanero - retrocede il Foggia : Ridotta la pena per il Palermo, dalla retrocessione in Serie C a una forte penalizzazione in classifica nell’ultimo campionato di Serie B. È la sentenza della Corte federale d’appello della Figc dopo il processo di secondo grado andato in scena oggi in oltre due ore di dibattimento al processo per illecito amministrativo delle gestioni Zamparini […] L'articolo La Corte d’appello Figc salva il Palermo: -20 ai rosanero, ...

Retrocessione Palermo - Balata e i Ponzio Pilato del calcio. E ora Figc collabori con magistrati per far condannare il club : C’è chi vuole vederci chiaro come il presidente della Figc Gabriele Gravina, che chiede un parere al Collegio di garanzia del CONI sul caos serie B ma non esprime un suo parere. Meglio che lo facciano altri. C’è chi “non vuole rovinare un torneo bellissimo” e dichiara in un’intervista al Corriere dello Sport che la lega di B “è stata catapultata in una vicenda grave senza nessuna responsabilità”, così come si è espresso Mauro Balata, presidente ...

La Corte d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso del Palermo per sospendere i playoff di Serie B : La Corte d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso del Palermo per sospendere i playoff di Serie B di calcio, che danno l’accesso alla Serie A. Il Palermo aveva presentato il ricorso dopo che tre giorni fa era stato retrocesso

Serie B : scontro Lega B-FIGC sui play out - da Palermo accuse sul conflitto d'interesse : In Serie B, siamo al caos totale tra ricorsi, accuse, comunicati e pesanti illazioni, dopo la decisione del Tribunale Federale di retrocedere il Palermo in Serie C e l'altrettanto discutibile decisione del Consiglio di Lega di Serie B di non far disputare i play out. I quotidiani sportivi nazionali di oggi 15 maggio dedicano ampio spazio alle vicende della Serie cadetta, il Corriere dello Sport pubblica uno spazio al presidente della Lega Balata ...

Palermo - Albanese : «Il Consiglio Figc sospenda i playoff di B» : «Dal Consiglio federale di domani ci aspettiamo la sospensione dei playoff. Poi aspettiamo il verdetto del secondo grado di giudizio che diventa quasi definitivo: noi continuiamo, malgrado tutto, a essere fiduciosi». Lo ha dichiarato il presidente del Palermo, Alessandro Albanese, commentando la decisione del Consiglio direttivo della Lega di B di far partire i playoff […] L'articolo Palermo, Albanese: «Il Consiglio Figc sospenda i playoff ...

Palermo - Albanese : «Ci aspettiamo il Consiglio Figc sospenda i playoff di B» : «Dal Consiglio federale di domani ci aspettiamo la sospensione dei playoff. Poi aspettiamo il verdetto del secondo grado di giudizio che diventa quasi definitivo: noi continuiamo, malgrado tutto, a essere fiduciosi». Lo ha dichiarato il presidente del Palermo, Alessandro Albanese, commentando la decisione del Consiglio direttivo della Lega di B di far partire i playoff […] L'articolo Palermo, Albanese: «Ci aspettiamo il Consiglio Figc ...

Balata : «Palermo? Fatti gravi - serve aiuto della FIGC» : E’ arrivata ieri la sentenza di primo grado ai danni del Palermo, retrocesso in Serie C per i presunti illecitoiamministrativi commessi tra il 2014 e il 2017, e questo non può che fare discutere. A prendere parola sulla situazione piuttosto caotica che si respira nel campionato cadetto ora è il presidente della Lega di B, […] L'articolo Balata: «Palermo? Fatti gravi, serve aiuto della FIGC» è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Palermo retrocesso in C. Figc - sentenza-stangata : "Gli illeciti di Zamparini" : Il Tribunale federale nazionale - Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola, ha retrocesso il Palermo all’ultimo posto del campionato di Serie B della stagione sportiva in corso. Il club precipita in serie C. La società è stata sanzionata per una serie di irregolarità gestionali da parte

Tribunale Figc - Palermo retrocesso in C : 17.00 Retrocessione all'ultimo posto della classifica del campionato di serie B appena concluso, quindi serie C. E' questa la sanzione decisa nei confronti del Palermo dal Tribunale federale della Figc. La sanzione si riferisce agli illeciti amministrativi consumatisi tra il 2014 e il 2017. Il Tfn ha invece dichiarato inammissibile il procedimento nei confronti dell'ex presidente Maurizio Zamparini, per il quale la procura aveva chiesto 5 anni ...