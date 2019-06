L' uscita di Psychonauts 2 è stata rinviata al 2020

eurogamer

(Di martedì 18 giugno 2019) Double Fine Production ha rivelato che la data didi2 èfino al. Il tanto atteso sequel del cult è stato originariamente previsto per quest'anno, ma è stato rinviato dopo le notizie dell'E3 2019 della scorsa settimana, quando Microsoft ha confermato di aver acquisito la società, segnala PSU.L'acquisizione di Double Fine èuna vera sorpresa. Tuttavia, il gioco è ancora previsto per il lancio su PlayStation 4 come precedentemente programmato, quindi non diventerà un'esclusiva Xbox One. Tuttavia, ciò significa che i progetti futuri di Double Fine rimarranno fermamente sotto l'ombrello di Microsoft.Diretto da Tim Schafer,2 è stato annunciato durante i Game Awards 2015 ed è stato finanziato tramite Fig, dove ha raccolto quasi $ 4 milioni all'inizio del 2016. Schafer aveva intenzione di fare il gioco da un po', ma i progressi sono ...

Eurogamer_it : #Psychonauts2 arriverà il prossimo anno. -