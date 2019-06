LIVE Inghilterra-Francia 1-2 Under21 | Europei 2019 in DIRETTA | i transalpini completano

oasport

(Di martedì 18 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostratermina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 97′ FINITA!batte2-1. Ivincono in rimonta dopo aver sbagliato due rigori e raggiungono la Romania in vetta al Gruppo C. 95′ GOOOOOOOL!!! Dagli sviluppi del calcio d’angolo tacco di Mateta che grazie ad una goffa deviazione di Wan-Bissaka termina in rete per la rimonta transalpina, 2-1. 94′ Girata di Dembele deviata in angolo, una delle ultime occasioni. 94′ Foden colpito dai crampi guadagna un minuto abbondante. 92′ Assalti finali dellaalla ricerca della vittoria. 90′ Ci saranno cinque minuti di recupero. 89′ GOOOOOOOL!!! Ikone si fa trovare bene tra le linee e poi piazza con il sinistro dove Henderson non può ...

