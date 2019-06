ilnapolista

(Di martedì 18 giugno 2019) Su repubblica Marco Mensurati analizza alcuni aspetti dellatenuta ieri da Francescoe li mette in relazione al futuro della proprietà della. O meglio, alleche potrebbero essere sottese alle parole dirispetto all’acquisizione del club da parte di altri soggetti. Come. Le parole dell’ex capitano non hanno certo giovato alla. Innanzitutto, da oggi in poi, scrive Mensurati, qualsiasi operazione di calciomercato sarà difficilissima: “chi vorrebbe andare a lavorare in una polveriera?” E poi nelle due ore successive allo sfogo diè aumentato l’odio nei confronti della società che lo ha costretto a dimettersi e il titolo del club ha perso in Borsa il 3,78% per poi chiudere a +1,59%. Molti, e non solo a Trigoria, pensano che il vero obiettivo difosse “di inviare un preavviso di sfratto agli ...

napolista : E se dietro la conferenza stampa di #Totti ci fossero le mire di #Malagò sulla #Roma? Marco Mensurati, su Repubblic… - AntonioAsr3 : @OfficialASRoma Cosa altro deve accadere per avere una vostra conferenza stampa?e’ ora che qualcuno abbia il coragg… - zazoomblog : Totti lancia la bomba in conferenza stampa: c’è dietro la Sampdoria? - #Totti #lancia #bomba #conferenza -