ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019)2 è il nuovodiespressamente indirizzato agli appassionati di videogiochi. Il design particolare lo rende adatto “solo” alla categoria di destinazione, e un prezzo a partire da 549 euro fa grande concorrenza al nuovo Asus Rog Phone, in vendita a 899 euro. Il modelloha una buona potenza hardware, soluzioni software dedicate al gaming, uno schermo soddisfacente e il prezzo di listino concorrenziale. Per contro, tuttavia, è da tenere presente che la memoria non è espandibile, manca l’NFC, non c’è la presa jack per le cuffie e ildi raffreddamento è da migliorare. Razer Phone 2, un ottimoper il gaming grazie a display e SoC ma ergonomia non al top per l’uso ad una mano Il risultato è che i concorrenti più costosi offrono un’esperienza ...

Cascavel47 : Xiaomi Black Shark 2, lo smartphone potente per giocare, ma con un sistema di raffreddamento da migliorare… - TomsHWItalia : Black Shark 2 di Xiaomi è uno smartphone Android pensato per giocare con la massima mobilità. Questo dispositivo ga… -