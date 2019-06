Salvini | l’ok a Giampaolo e la stoccata a Gattuso | “la Sampdoria giocava meglio del

Autonomie regionali - Matteo Salvini : “Prima dell’estate il Consiglio dei ministri darà l’ok” : "Prima dell'inizio dell'estate", è questo il termine massimo per Matteo Salvini per avere l'ok del Consiglio dei ministri alle Autonomie regionali, che poi andrebbero in Commissione. Intervistato da Affaritaliani.it, il leader della Lega ha spiegato che "il progetto è pronto e di tempo se n'è perso già abbastanza".