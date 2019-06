blogo

(Di lunedì 17 giugno 2019) La bellezza di You Tube - al netto delle bestemmie per chi detiene i diritti delle immagini - è quella di poter recuperare cose che si pensavano perdute o di imbattersi in chicche misconosciute per età o perché poco replicate. Tanti sono i materiali cheno oggetto di ricerca, di riscoperta, di analisi e altrettanti quelli che vengono riscoperti per il loro potenzialeche li rende contenuti capaci di superare tempo e spazio e di unire, con pochi clic, generazioni e continenti.unotv pionieristico pubblicato su TVBlog.it 17 giugno 2019 18:02.

SerieTvserie : Millemilioni, Fiesta della Carrà a Buenos Aires diventa virale e riscopre uno show tv pionieristico - SerieTvserie : Millemilioni, Fiesta della Carrà a Buenos Aires diventa virale e riscopre uno show tv pionieristico -