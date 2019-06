Il Mattino | il riscatto di Ospina è un incentivo per l’arrivo di James Rodriguez

ilnapolista

(Di lunedì 17 giugno 2019) Ildida parte del Napoli potrebbe giocare a favore del club di De Laurentiis anche nella trattativa conè il cognato del colombiano. I due sono alle prese con la Copa America, sono rimasti molto amici anche dopo il divorzio dida Daniela. Proprio questa amicizia e le parole chespende sempre per la nostra città potrebbero convincerea decidere per il trasferimento, scrive il. Il rapporto conpotrebbe essere unin più. C’è comunque da risolvere il nodo del prezzo del calciatore. Il Real Madrid lo ha fissato a 55 milioni e per il momento non è intenzionato a fare alcuno sconto. L'articolo Il: ildiè unper l’arrivo diilNapolista.

