Come farsi notare con un gadget personalizzato utile e inaspettato

Il business del matrimonio : ecco Come evitare di farsi «spremere» : Less is more, in tuttoVestito: la rivincita dei piccoli artigiani sui grandi atelierTrucco e «parrucco» da testare in incognita (o gratis)Ristorante batte cateringSe scegliete la natura, fiori e verde ci sono giàLa bellezza dei dettagli fai-da-teSiate digitali, siate techViaggio di nozze: se proprio volete l'agenzia, gestite voi il budgetMusica e foto: dei bravi solisti e dei bravi amiciVi ricordate quando, nel primo film di Sex & The City, ...

Whatsapp - addio spunte blu : Come leggere i messaggi senza farsi vedere : Le notifiche di lettura ci hanno succhiato via quel briciolo di privacy che era rimasta nelle chat di Whatsapp. Prima dell'arrivo della doppia spunta blu, potevamo leggere il messaggio con calma, prenderci un momento e pensare quale potesse essere la risposta migliore. Oggi, tutto questo meccanismo è centrifugato e ti costringe a rispondere d'impulso per non rischiare di infastidire l'altra persona: se si tratta di un amico puoi anche rispondere ...

Come farsi i capelli alla Aladdin : La storia di Aladdin la conosciamo bene. Il cartone animato della Disney classe 1992, con protagonista un ladruncolo di strada affascinante e generoso oggi arriva sul grande schermo "in carne e ossa" grazie al live action diretto da Guy Ritchie. A vestire, letteralmente, i panni di Aladdin è il giovane attore egiziano naturalizzato canadese Mena Massoud, che non solo è uno dei nuovi volti di Hollywood, simpatico e charmant, ...

Come lasciare un gruppo WhatsApp senza farsi odiare : Non polemizzareNon parlare con una sola personaEvita i temi spinosiNon scrivere a orari improbabiliTrova la giusta misuraNon postare inutili cateneContieni i messaggi vocaliSii sinteticoNon unire perfetti sconosciutiCongedati sempreRispondete citandoI gruppi pubbliciSe uscire da un gruppo WhatsApp vi mette così tanta ansia che vorreste nascondervi in un panino Come ha fatto Katy Perry, non preoccupatevi. Il vostro sentimento infatti è lo stesso ...

Ecco le correzioni apportate al Samsung Galaxy Fold e Come il produttore prova a farsi perdonare : Un nuovo report proveniente dalla Corea del Sud illustra i miglioramenti che Samsung ha apportato al Samsung Galaxy Fold L'articolo Ecco le correzioni apportate al Samsung Galaxy Fold e come il produttore prova a farsi perdonare proviene da TuttoAndroid.