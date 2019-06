Totti | l' addio alla Roma in diretta su Rai 2

Addio Totti - frecciata durissima del Codacons : “Da noi non verrà rimpianto…” : Addio Totti, il Codacons va controcorrente. Domani, infatti, è prevista la conferenza stampa dell’ex capitano della Roma (diretta su Rai 2) in cui spiegherà le motivazioni della scelta. Scelta che, probabilmente, verrà mal vista da tifosi della squadra capitolina e non. Ma il Codacons, come detto, va controcorrente. Questa la durissima frecciata del presidente Carlo Rienzi: “Mentre da più parti si stracciano le vesti per la ...

Totti e l'ultimo dribbling all'ambiguità : meglio l'addio alla Roma che essere sopportato : Soltanto il tempo, forse, ci racconterà la verità. E cioè a chi avrà fatto realmente comodo arrivare a questa soluzione. Nell?attesa, ecco...

Francesco Totti e il clamoroso addio alla Roma - retroscena : cosa c'è davvero dietro : L'ultimo cucchiaio Francesco Totti lo fa alla sua Roma. Rinuncia a 2,4 milioni di euro più premi, all'offerta da direttore tecnico (ma per fare cosa?) recapitatagli da Pallotta e lascia dopo 30 anni il giallo e il rosso, i colori della sua vita. Quel passo che non aveva avuto il coraggio di fare da

La rassegna stampa di domenica 16 giugno – Gli Europei Under 21 - l’addio di Totti e il calciomercato sulle prime pagine [FOTO] : 1/5 rassegna stampa ...

Totti al passo d’addio dalla Roma - lunedì conferenza al Coni : Ha deciso di dimettersi, di lasciare la Roma, che e' stata casa sua, ma che ultimamente, smessi gli scarpini e indossate giacca e cravatta, non sentiva piu' tale. Francesco Totti spieghera' lunedi' i motivi che lo spingono a troncare il rapporto trentennale coi colori giallorossi. Lo fara' con una conferenza stampa convocata al Salone d'onore del Coni, lontano quindi da Trigoria ma a due passi dallo stadio Olimpico. E lo fara' proprio nel giorno ...

Totti dà l’addio alla Roma : lunedì l’annuncio : Lo strappo è servito. Neanche un miracolo dell’ultima ora potrà evitarlo. Francesco Totti, dopo 30 anni di assoluta fedeltà (28 da calciatore e 2 da dirigente), ha deciso di lasciare la Roma. E lunedì, nel giorno del diciottesimo anniversario del terzo scudetto giallorosso (il solo vinto da giocatore), spiegherà i motivi della frattura e della sepa...

Addio Totti - Gravina : “Aspetto con grande attesa qualche cenno da parte sua” : Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, a Rimini per “The Coach Experience”, alla domanda sul futuro di Totti, ha risposto di essere in attesa: “Aspetto un cenno da Totti. La FIGC è la casa della memoria e della storia. La Federazione non può non accettare l’idea di avere grandi campioni come Totti, De Rossi, Buffon, come Vialli o Baggio. Non può non pensare ad un loro coinvolgimento perché è la casa di ...

Totti - addio alla Roma : il Capitano si dimette - lunedì dirà perché : Francesco Totti si dimette. L'appuntamento per l'addio è al Coni, lunedì alle 14. Il Capitano spiegherà i motivi che lo spingono a lasciare la Roma dopo 30 anni...

Totti - addio alla Roma : il Capitano si dimette - lunedì dirà perché : Francesco Totti si dimette. L'appuntamento per l'addio è al Coni, lunedì alle 14. Il Capitano spiegherà i motivi che lo spingono a lasciare la Roma dopo 30 anni...

Clamoroso Roma - Totti saluta! Lunedì la conferenza stampa d’addio : Una notizia che mai avremmo pensato di scrivere, ma che è vicina alla realtà: l’indiscrezione che vedeva Totti allontanarsi dalla Roma è diventata concreta, l’ex capitano giallorosso è vicino a dire addio alla squadra che lo ha visto crescere, prima come uomo e poi come calciatore. E’ Sky Sport a riportarlo, riferendo che Lunedì si terrà una conferenza stampa in cui il dirigente dei capitolini spiegherà i motivi della ...

Totti lascia la Roma : nessun ruolo da protagonista - lunedì la conferenza stampa d’addio : Francesco Totti pronto a lasciare la Roma: nessun ruolo di livello nella dirigenza e zero voce in capitolo nella scelta di allenatore e ds, l’ex numero 10 lunedì dirà addio in conferenza stampa Non l’ha mai abbandonata da giocare, è pronto a farlo da dirigente. Francesco Totti è ad un passo dall’addio alla Roma che, salvo stravolgimenti degli ultimi giorni, dovrebbe avvenire nella giornata di lunedì, nella quale è stata fissata una ...

Totti shock - vicino l’addio alla Roma : i motivi della rottura : Altra notizia shock che rischia di sconvolgere il mondo Roma, si profila un altro clamoroso addio dopo quello di Daniele De Rossi, stiamo parlando di Francesco Totti, la voce rischia seriamente di fare rumore. Mai da quando fa parte dei giallorossi l’ex capitano è stato così vicino dall’addio alla Roma, la dirigenza le sta provando tutte per convincerlo a rimanere ed è rimasta spiazzata dal messaggio pubblicato nella giornata ...

Ilary Blasi in vacanza con Francesco Totti e addio al GF Vip : Sole, mare e relax. È l’ora delle vacanze per la coppia Francesco Totti- Ilary Blasi. Marito e moglie sono volati in Costa Azzurra con un gruppo di amici per staccare un po’ dalle fatiche di un anno intenso. La prima tappa dei Totti è stata Montecarlo, al Twiga, dove la scorsa notte tra musica, drink e divertimento, la coppia si è lasciata andare a balli scatenati in onore di un’amica di Ilary che ha compiuto gli anni.-- Il tempo di ...

Roma - l’addio di De Rossi e l’abbraccio con Totti. Poi quella frase sussurrata all’ex capitano : “Io non volevo” : Lacrime sugli spalti per il saluto a Daniele De Rossi. Il capitano è entrato in campo, con una colonna sonora da lui scelta, accolto dai compagni e dallo staff con un mega gonfiabile con scritto DDR 16 che vola al cielo. C’è un misto tra commozione, tristezza e sbigottimento per l’addio del numero 16. Lunghissimo applauso e abbraccio commosso di Ranieri, Pellegrini e Florenzi di De Rossi che è poi corso a bordo campo per abbracciare Bruno ...