Manchester United | Pogba vuole andare via | il francese pronto a giocarsi una carta

(Di domenica 16 giugno 2019) Il centrocampistaavrebbe in mente di non presentarsi in ritiro con il, forzando così la sua cessione Paulnon ha più nessuna intenzione di rimanere al, il centrocampistalo ha fatto capire a chiare lettere al club inglese, che ha fissato il prezzo per la sua cessione. AFP/LaPresse E’ 180 milioni la cifra stabilita dal vicepresidente esecutivo Ed Woodward per liberare, un gruzzoletto davvero ingente che difficilmente una società arriverà a spendere. Per questo, secondo quanto riferito dalla testata spagnola ABC,avrebbe in mente di forzare la mano come fece Courtois l’anno scorso con il Chelsea, non presentandosi in ritiro così da ottenere la cessione al Real Madrid. Il centrocampistasarebbe dunquea scioperare, provando così a liberarsi e scegliere la sua prossima destinazione, ...

