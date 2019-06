LIVE Polonia-Belgio 3-2 | Europei Under21 in DIRETTA | Cools di testa riapre la partita!

oasport

(Di domenica 16 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA94′ FINITA!batte3-2. 94′ Giallo a Jozwiak, ultima punizione della partita, tutti nella mischia! 93′ Forcing finale delrintanata nella propria area di rigore. 93′ Ammonito il portiere Grabara per perdita di tempo. 92′ Secondo cambio nella: Jozwiak rileva Michalak. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 90′ Ultimo cambio per il: entra Saelemaekers, esce Mbenza. 88′ Prima sostituzione per la: Bochniewicz per Jagiello. 86′ Tiro cross di Amuzu che impegna Grabara con i pugni. 84′ GOOOOOOL!!! Partita riaperta dallo stacco aereo dida calcio d’angolo, 3-2 per la. 83′ CLAMOROSA OCCASIONE! Retropassaggio sanguinoso di Bielik che mette in porta Schrijvers, il cui tiro viene sporcato in ...

zazoomblog : LIVE Polonia-Belgio 1-1 Europei Under21 in DIRETTA: pareggia Zurkowski dalla distanza! - #Polonia-Belgio #Europei… - zazoomnews : LIVE Polonia-Belgio 0-1 Europei Under21 in DIRETTA: Leya porta in vantaggio il Belgio! - #Polonia-Belgio #Europei… - zazoomnews : LIVE Polonia-Belgio 0-0 Europei Under21 in DIRETTA: si parte! - #Polonia-Belgio #Europei #Under21 -