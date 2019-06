Destiny 2 in arrivo su Google Stadia | ma alcuni limiti frenano l’entusiasmo

Destiny 2 : confermata l'opzione free-to-play - l'arrivo su Steam e svelate le edizioni con l'espansione Shadowkeep : Nel recente livestream di Bungie dedicato a Destiny 2 sono arrivate interessantissime novità che confermano l'opzione free-to-play, l'arrivo su Steam e le edizioni che includono l'espansione Shadowkeep, riporta VG247.com.Destiny 2 New Light arriverà il 17 settembre e si tratta della versione free-to-play del titolo. Questa versione includerà tutti i contenuti di gioco dell'Anno 1, campagna, modalità, ricompense, attività, raid, modalità ...

Destiny 2 : in arrivo a settembre una versione free-to-play chiamata "New Light"? : Questa sera Bungie terrà una diretta streaming in cui verrà svelato il futuro di Destiny 2. Tuttavia, come sempre del resto in queste occasioni, cominciano a trapelare in anticipo nuovi rumor dedicati al gioco.L'ultimo in termini di tempo è che, secondo un post di Reddit condiviso da DSO Gaming, Destiny 2 potrebbe diventare free-to-play a settembre. Sempre secondo queste indiscrezioni il nome del gioco verrebbe cambiato in Destiny 2: New ...

Destiny 2 - il nuovo raid sarà disponibile con l'arrivo della Stagione della Ricchezza : La Stagione della Ricchezza di Destiny 2 sarà disponibile a partire dal 4 giugno e sarà la settima. Assieme alla nuova Stagione arriverà anche un nuovo raid, ma Bungie ha in serbo una novità per i giocatori.Come riporta VG247, i possessori del Pass Annuale saranno in grado di provare il nuovo raid, Crown of Sorrow. Gli sviluppatori vogliono che le squadre possano partecipare e completare il raid subito."La prima gara del mondo, per un raid, è ...

Destiny 2 : nuovo aggiornamento in arrivo la prossima settimana - la Stagione della Ricchezza inizia a giugno : Con l'imminente conclusione dell'evento The Reverly, Destiny 2 si prepara a ricevere un nuovo aggiornamento. Martedì 7 maggio infatti Bungie pubblicherà il nuovo update 2.2.2.Come riportato sul sito ufficiale dello studio, l'aggiornamento apporterà alcuni cambiamenti alle Lame Spettrali del Cacciatore, diminuendo la riduzione percentuale dei danni subiti dall'utilizzatore e la durata totale della Super. Inoltre verranno risolti i problemi ...