Traffico Roma del 15-06-2019 ore 09 | 30

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Traffico Roma del 15-06-2019 ore 09 : 00 : NOTIZIARIO Roma SABATO 15 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE AL DELLA VITTORIA LAVORI DI PULIZIA SULLA COSIDDETTA VIA PANORAMICA, OVVERO SU VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO, E A SEGUIRE SU VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO: DIVIETO DI TRANSITO FINO A MEZZOGIORNO A SCENDERE DA ...
Traffico Roma del 15-06-2019 ore 08 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 15 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE AL DELLA VITTORIA LAVORI DI PULIZIA SULLA COSIDDETTA VIA PANORAMICA, OVVERO SU VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO, E A SEGUIRE SU VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO: DIVIETO DI TRANSITO FINO A MEZZOGIORNO A SCENDERE DA ...
Traffico Roma del 15-06-2019 ore 07 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 15 GIUGNO 2019 ORE 7:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO, RACCOMANDIAMO, TUTTAVIA, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. LAVORI DI PULIZIA SULLA COSIDDETTA VIA PANORAMICA, OVVERO SU VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 20 : 00 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 19:50 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA LAURENTINA ALLA Roma FIUMICINO; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. A SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA POPULONIA ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 19 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 19:20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. A PRIMAVALLE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA PIETRO GASPARRI AL BIVIO CON VIA CARLO SANTUCCI. IN PRATI POSSIBILI ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 19 : 00 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 18:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DELLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO DALL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E ANCORA TRA PONTINA E ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 18 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 18:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DELLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO DALL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E ANCORA TRA PONTINA E ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 18 : 00 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 17:50 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI BOCCEA PER LAVORI, PROSEGUENDO CODE A TRATTI PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico ED ANCHE PER UN INCIDENTE DALLA Roma FIUMICINO FINO A VIA TUSCOLANA. SU VIA ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 17 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 17:20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA PISANA A CASAL DEL MARMO PER LAVORI, PROSEGUENDO CODE A TRATTI PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO FINO A VIA TUSCOLANA. CODE A TRATTI VERSO FUORI CITTÀ SULLA ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 17 : 00 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 16:50 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI BOCCEA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO FINO A VIA TUSCOLANA. AD ACILIA POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 16 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 15:20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER Traffico DALLA CASSIA BIS AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. AL TRIONFALE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 15 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 15:20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER Traffico DALLA CASSIA BIS AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. AL TRIONFALE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 14 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 13:20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA CENTRALE DEL LATTE AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI DALL’ANAGNINA ALL’APPIA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. A CENTOCELLE POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 13 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 13:20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA CENTRALE DEL LATTE AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI DALL’ANAGNINA ALL’APPIA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. A CENTOCELLE POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 12 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD ANCORA SOSTENUTO IL Traffico SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A CORSO DI FRANCIA, E SULLA SALARIA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE. PER LAVORI URGENTI SU VIA PAPIRIO CARBONE SONO CHIUSE VIA DI TOR CARBONE, FRA VIA APPIA ...