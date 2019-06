Tasse casa | prima rata Imu in scadenza E il rischio rincari è dietro l’angolo

ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 giugno 2019) Stringe il tempo per il pagamento di Imu e Tasi. Lunedì 17 giugno è infatti l’ultimo giorno utile per il versamento dell’acconto (50%) delle imposte dovute sulle proprietà immobiliari (esclusa) e sui servizi indivisibili come manutenzione stradale o l’illuminazione pubblica. In agenda non sono previsti aumenti per dueche assicurano allo Stato più di 20 miliardi di introiti. Per l’acconto di giugno il contribuente potrà quindi basarsi su quanto versato l’anno precedente, calcolando le imposte sulla base delle vecchie aliquote, del periodo di proprietà dell’immobile e della rendita catastale. Tuttavia il saldo, previsto a dicembre, potrebbe nascondere qualche brutta sorpresa: le aliquote sono rimaste stabili per quattro anni, ma nell’ultima legge di bilancio il governo ha rimosso il blocco lasciando ai comuni la facoltà di ...

