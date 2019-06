SeaWatch | scontro Ue-Salvini su sicurezza Libia | lui non indietreggia e vieta lo sbarco

Blastingnews

(Di sabato 15 giugno 2019) Quello tra Matteoe l'Europa continua da essere un rapporto particolarmente complicato. Le tensioni sulla questione relativa ai conti dello Stato italiano e al debito pubblico, sono tornate a lasciare spazio alla diversa veduta sulla questione migranti. Stavolta il duello a distanza riguarda l'ennesima nave Ong nel Mediterraneo che avrebbe intenzione di sbarcare in Italia. Il Ministro dell'Interno, forte anche del nuovo decretobis, non intende cambiare la sua linea relativa ai "porti chiusi" per le non profit che recuperano migranti in mare e nonneanche dopo l'uscita di Natasha Bertaud, portavoce della Commissione Europea, che ha proferito parole che sembrano dettare linee guida in netta controtendenza rispetto a quello che, da sempre, risulta essere il pensiero del Ministro dell'Interno italiano. Laper l'Ue non è un porto sicuro Il punto di vista ...

luigidelucia218 : RT @HSHaroldStark: Rifiutare #Tripoli come porto di sbarco, non prendere in considerazione la #Tunisia e continuare coi capricci per approd… - Mariva2000 : RT @HSHaroldStark: Rifiutare #Tripoli come porto di sbarco, non prendere in considerazione la #Tunisia e continuare coi capricci per approd… - marobe997 : RT @HSHaroldStark: Rifiutare #Tripoli come porto di sbarco, non prendere in considerazione la #Tunisia e continuare coi capricci per approd… -