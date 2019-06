Per i media spagnoli Immobile e il Frosinone implicati nel calcio scommesse

Matteo Salvini ne ha Per tutti - attacco mediatico a Di Maio e Costa : Durante il consiglio federale della Lega a Milano, Salvini attacca Di Maio e Costa “Mi rifiuto di pensare di mettere in mezzo a una strada 25mila operai”, così il leader leghista al capo politico 5 stelle. E sul Ponte Morandi: “Se qualcuno pensa di rallentare l’opera di demolizione ha sbagliato. Basta lungaggini” Matteo Salvini ne … Continue reading Matteo Salvini ne ha per tutti, attacco mediatico a Di Maio e Costa at ...

Parla Amanda : “Pm e media hanno costruito una storia su di me Per condannarmi. Sono grata alla corte - ma non assolvo lo Stato e i giornalisti” : Ressa di cronisti al Forum Monzani di Modena dove oggi, in occasione del Festival della Giustizia Penale, è il giorno di Amanda Knox, la ragazza americana definitivamente assolta per l’omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia il 1° novembre 2007....

Lecce - genitori protestano Per la bocciatura dei figli in terza media : la preside chiama i carabinieri : L'episodio in una scuola di Supersano dove sei ragazzi non sono stati ammessi all'esame: "Un fulmine a ciel sereno" secondo le famiglie. La dirigente: "Aggredita per aver fatto il mio dovere"

Volley - Nations League 2019. Azzurri Per mantenere la media contro il fanalino di coda Australia : mantenere quantomeno la media delle prime due settimane: questo l’obiettivo dell’ItalVolley che questo pomeriggio a Varna, dopo la faticaccia con il Giappone, affronta l’Australia ultima in classifica in una sfida che vede gli Azzurri partire con i favori del pronostico. l’Italia non deve commettere l’errore di sottovalutare un avversario che finora ha vinto una sola partita delle sette disputate ma che ha nella sua ...

Live Non è la d'Urso : contrordine a Mediaset - quando finisce davvero il programma di Barbara D'Urso (e Perché) : Il sito di Davide Maggio rivela un ghiotto retroscena. Live – Non è la D’Urso, il talk del mercoledì sera di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, non si allunga fino a luglio ma termina la messa in onda la prossima settimana, come inizialmente previsto. Ad annunciarlo è Publitalia, agenzia di pubbli

Un The Witcher 3.5 avrebbe Permesso un guadagno facile e immediato a CD Projekt RED - ma sarebbe stato in contrasto con la filosofia della compagnia : CD Projekt Red avrebbe potuto sviluppare The Witcher 3.5 e guadagnare rapidamente. Tuttavia, lo studio ha deciso di non farlo perché contrasta con l'ambizione dell'azienda di spingere sempre i confini e provare nuove cose. Questo secondo il fondatore Marcin Iwinski, che ha affermato questa settimana all'E3 che CD Projekt Red "non una fabbrica di giochi", riporta Gamespot."Ci piacerebbe a un certo punto raccontare più storie su The Witcher, ma ...

Meteo - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : temPerature sopra la media fino a fine Giugno in tutta Italia : Dopo una prima metà di Giugno rovente al Centro-Sud e il forte maltempo al Nord della settimana in corso, le temperature resteranno al di sopra della media in tutto il Paese fino alla fine del mese. Dall’ultima settimana di Giugno, poi, il regime pluviometrico si riporterà all’interno del range del periodo in tutta Italia. Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare dal 17 Giugno al 17 luglio. 17 – 23 Giugno ...

Brutte notizie Per Barbara D’Urso (e i fan) : Mediaset sostituisce Pomeriggio 5 : Barbara D’Urso ha festeggiato da poco un altro successo. Poco dopo la chiusura del Grande Fratello 16, che per la cronaca ha vinto la giovanissima Martina Nasoni, mercoledì sera è andata in onda la tredicesima puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’, che ha raggiunto 2.876.000 telespettatori, pari ad uno share del 19,4%. Su Rai Uno, invece, il film Un Matrimonio Da Favola ha totalizzato 2.568.000 telespettatori ed il 12,2% di share; mentre su Rai ...

Traffico rifiuti Latina-Roma - compost irregolare interrato nei campi : “Danni irrimediabili Per ambiente e salute pubblica” : “Qua come c’è un po’ di caldo ci facciamo male”. Perché quella roba puzza, crea percolato nei capannoni e continua a “fumare”, anche quando viene trasportata e stesa sui terreni agricoli. Meglio interrarla nei campi, pagando i proprietari. Pazienza se si creano “danni irrimediabili e devastanti per l’ambiente e la salute pubblica”. Il problema, ai titolari del gruppo Sep srl, Società ...

Mediaset - Manolas-Napoli : “Ecco l’ingaggio chiesto dal difensore Per firmare : la cifra e la risposta di ADL” : Mercato Napoli, trattativa Manolas-Napoli: l’ingaggio chiesto dal difensore per accettare l’azzurro Kostas Manolas, difensore della Roma ha una clausola di rescissione di 37 milioni di euro, il centrale greco è finito nel mirino del Napoli. Il punto principale alla trattativa è rappresentato dalla richiesta del calciatore che parla di un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione. Il difensore greco è anche uno degli ...

Pamela Prati avvistata in Mediaset/ Perché? 'Ha varcato i cancelli degli studi e...' : Pamela Prati è stata avvistata a Cologno Monzese mentre varca i cancelli di Mediaset. Come mai? La rivedremo a Live non è la d'Urso?

Prezzo FIFA 20 stracciato in preorder - suPer sconto Amazon - Gamestop e Mediaworld : L'appuntamento dell'E3 2019 era per FIFA 20 il momento ideale per presentarsi al mondo dei calciofili digitali di tutto il mondo, e ovviamente il simulatore calcistico non ha perso di certo occasione per palesarsi in tutto il suo splendore. Sono chiaramente ancora molti i dettagli da mettere a fuoco per quanto concerne il gameplay duro e puro, con l'EA Play 2019 che ha scalfito la superficie e ha concesso solo uno sguardo preliminare ...

Scuola chiusa Per problemi tecnici : salta l'esame di terza media : Giorgia Baroncini È successo l'Istituto comprensivo Tullia Zevi di Roma. Genitori su tutte le furie: "Ci hanno detto che per un problema tecnico mancavano i voti di ammissione" Questa mattina l'Istituto comprensivo Tullia Zevi a Casal Palocco (Roma) è rimasto chiuso. Così gli oltre cento studenti, pronti ad affrontare la prima prova dell'esame di Stato di terza media, sono stati rimandati a casa. "Gli esami sono stati rinviati. La ...

Barbara Palombelli regina di Mediaset : "Perché mi lasciano fare e dire tutto quello che voglio" : Si è guadagnata sul campo di dire e fare quel che vuole, Barbara Palombelli. Intervistata da Repubblica, la conduttrice di Forum parla senza mezzi termini "un piccolo miracolo" in questi sei anni a Mediaset, alla guida di Forum: "Abbiamo conquistato il daytime, abbiamo battuto Rai1. Siamo diventati