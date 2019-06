Non mi flagello per aver amato Sarri il più grande spettacolo dopo Maradona

ilnapolista

(Di sabato 15 giugno 2019) Perché tutto questo astio? Amici napolisti e antisti: devo definirvi tali, perché non avete un’identità tattico-calcistica precisa. Lodavate Mazzarri, lodavate Benitez a oltranza anche durante l’era di, adesso lodate Ancelotti e ve la prendete con i nostalgici del bel gioco. La domanda devo girarla, uguale e contraria: perché tutto questo astio? Sembra che voi disprezziate qualunque trascendenza dello sport, qualunque cosa tracimi dai bordi del mero agone calcistico per diventare società, politica, identità. Come se occorresse flagellarsi per il fatto di essersi sentiti uniti, una fratellanza di un solo ideale e di un unico cuore, durante il triennio di Maurizio, che ha rinnovato il concetto di gioco, ha offerto, ha ispirato timore e venerazione dall’estero, ha riavvicinato al tifo decine di migliaia di persone che per schifo – per Calciopoli, per le ...

DavanzoEmilia : @ElsieVes Il nome in questo momento non lo ricordo...grazie il bacino a Lulu' non mancherà...se era maschio avrei d… - _Fartzilla : @EmpfindsamerS Flagello del secolo corrente, ecco cosa sono. Ché poi uno non risponde più al telefono, salvo a numeri conosciuti... - chiossimanuela2 : RT @SereDomenici: piaghe egiziane se non si fosse obbedito al dettato de 'patentati'( sembra che alcuni siano più 'patentati' di altri)in e… -