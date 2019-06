LIVE Berrettini-Struff | Semifinale ATP Stoccarda 2019 in DIRETTA | 6-4 6-5 | l’azzurro

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-5 BREAK! Vola via il rovescio di, l’azzurro servirà per il match al cambio di campo! 15-40 DUE PALLE BREAK: sbaglia con la volée di dritto a seguire il servizio, lunga anche per Hawk-Eye 15-30 Ace numero sette di, che va per vie esterne 0-30 Che errore di! Sbaglia terribilmente lo smash, occasione perdi fronte al pubblico ormai da tempo gremito di0-15 Sbaglia malamente in uscita dal servizio5-5 Ace numero otto di, si continua in questo secondo set 40-15 Serve di nuovo bene30-15 Tenta una risposta complicata, che non ha ragione 15-15sistema tutto con la prima esterna 0-15 Dritto largo di4-5 Tre ace anche per, non si è giocato negli ultimi punti.servirà per restare nel set 40-0 ...

zazoomnews : LIVE Berrettini-Struff Semifinale ATP Stoccarda 2019 in DIRETTA: 1-2 dominano i servizi - #Berrettini-Struff… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Struff Semifinale ATP Stoccarda 2019 in DIRETTA: inizia l’incontro! - #Berrettini-Struff… - zazoomnews : LIVE Berrettini-Struff Semifinale ATP Stoccarda 2019 in DIRETTA: il romano vuole la prima finale sull’erba -… -