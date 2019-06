Lecce | maltrattamenti e minacce ai bambini di una scuola materna | interdetta insegnante

ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 giugno 2019) L’accusa è di aver maltrattato, minacciato e in alcuni casi anche picchiato deidi tre anni: un’61enne diè stata cosìdall’esercizio della sua attività. Succede nel Salento, dove il gip disu richiesta della Procura ha disposto il provvedimento dopo che a febbraio i genitori di un bambino di tre anni avevano denunciato un cambiamento improvviso nel comportamento del piccolo. Subito sono scattate le indagini, che hanno permesso di scoprire quanto accadeva nella classe: una cinquantina gli episodi contestati all’e almeno 20 i bimbi coinvolti. Pisa,percossi con delle mazze per imparare il Corano: arrestati due “maestri” I genitori che per primi hanno denunciato avevano notato lividi sulle gambe del bambino e un ...

