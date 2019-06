Giampaolo-Sampdoria – La separazione consensuale è ufficiale

Sampdoria - ufficiale : Giampaolo non è più l’allenatore : Serviva semplicemente l’annuncio ufficiale ad una notizia che si sapeva già da tempo: Marco Giampaolo non è più l’allenatore della Sampdoria. L’ormai ex tecnico dei blucerchiati è promesso sposo al Milan. Ecco il comunicato della società genoana sul proprio sito ufficiale. “Il presidente Massimo Ferrero e Marco Giampaolo comunicano che sono stati completati tutti i passaggi per la risoluzione consensuale del ...

Giampaolo NUOVO ALLENATORE MILAN/ Pioli verso la panchina della Sampdoria : GIAMPAOLO NUOVO ALLENATORE MILAN: Maldini accelera, i contatti sono frequenti e l'accordo è più vicino. Bisogna però ancora chiudere con la Sampdoria.

Sampdoria - Ferrero annuncia Giampaolo al Milan e Pioli in blucerchiato : “Leggo dai giornali che andrà al Milan e dico che il Milan farà un grande acquisto”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero che dà il via libera al tecnico Marco Giampaolo per la panchina del Milan. “Non posso mai trattenere una persona che dopo la Sampdoria vola in alto e va a far bene in altri lidi”, aggiunge, ai microfoni di tuttomercatoweb, per il sostituto è stato ...

Sampdoria - Ferrero frena su Giampaolo al Milan : “non desiderare la donna d’altri!” : Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, parla del possibile addio di Giampaolo, accostato a più riprese al Milan: il n°1 blucerchiato affronta l’argomento in maniera… biblica Dopo le dimissioni di Gattuso, il Milan è alla ricerca del nuovo allenatore. Fra i possibili candidati alla panchina rossonera, il nome caldo è quello di Marco Giampaolo, attuale allenatore della Sampdoria. Il presidente Masimo Ferrero però non ha ...

Sampdoria - Ferrero : “Giampaolo ha un anno di contratto - ma non trattengo nessuno” : Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, tra i premiati a Football Leader in corso a Napoli, ha parlato del futuro di Marco Giampaolo che sembra destinato a sostituire Rino Gattuso sulla panchina del Milan: “Con il mister ci siamo visti, abbiamo parlato, lui ha ancora un anno di contratto con noi, adesso è in vacanza, ci vedremo lunedì. Se le nostre strade continueranno insieme ne sarò lieto anche per un fatto di continuità, ...

Panchina Sampdoria - scelto il sostituto di Giampaolo : Pioli vince il testa a testa con Maran : Il club blucerchiato sembra aver deciso di puntare sull’ex allenatore della Fiorentina, che prenderà il posto di Marco Giampaolo destinato al Milan Stefano Pioli è il prescelto per la Panchina della Sampdoria, il club blucerchiato ha deciso di affidare la guida tecnica della squadra all’ex Fiorentina, che prenderà il posto di Giampaolo pronto a risolvere il contratto. Fabrizio Corradetti/LaPresse Dalla giornata di domani in ...

Sampdoria - è addio con Giampaolo : il tecnico in corsa per la panchina del Milan : panchina Milan – La notizia era nell’aria ed adesso sta trovando sempre più conferma anzi la decisione può essere considerata definitiva: Giampaolo non sarà l’allenatore della Sampdoria nella prossima stagione. Il campionato della squadra blucerchiata è stato positivo ed adesso l’allenatore ha nuove ambizioni, l’intenzione è ripartire da un progetto più importante. Giampaolo ha già comunicato la decisione alla ...

Sampdoria - fumata grigia dopo l’incontro tra Ferrero e Giampaolo [DETTAGLI] : La decisione ufficiale arriverà tra una settimana ma la sensazione è quella che si vada verso il divorzio tra Marco Giampaolo e la Sampdoria. fumata grigia nell’incontro di oggi tra il tecnico blucerchiato e il presidente Massimo Ferrero. Alla fine, dopo un’ora di confronto, poche parole e tutto rinviato: “Ci siamo presi un bel caffè, ci vedremo ancora tra una settimana e saprete tutto. Percentuali? Non sono un bookmaker, ...

Allenatore Sampdoria - Giampaolo in bilico! Ferrero ironizza : “percentuali che resti? Le fanno i bookmaker” : Marco Giampaolo insicuro in merito alla sua permanenza alla Sampdoria: il presidente ironizza con la stampa e glissa sull’argomento Il tanto atteso summit fra il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero e l’Allenatore blucerchiato, Marco Giampaolo, ha avuto luogo quest’oggi presso l’hotel Melia di Genova. Il tema caldo dell’incontro era ovviamente il futuro dell’Allenatore che, dopo l’ennesima stagione positiva in una piazza ‘media’, ha ...

Sampdoria-Juventus - Giampaolo non si sbilancia : “cosa mi mancherà? Ve lo dirò solo se…” : L’allenatore della Sampdoria non si è sbilanciato sul suo futuro, ammettendo come debba parlare prima con Ferrero per capire la situazione Il futuro di Marco Giampaolo non è ancora definito, l’allenatore della Sampdoria si concentra solo sul match con la Juventus prima di valutare quello che sarà il suo futuro. LaPresse/Tano Pecoraro Interrogato in conferenza stampa, l’allenatore dei blucerchiati ha ammesso: “cosa ...

Sampdoria - Giampaolo in conferenza parla del futuro : “Devo ancora decidere” : L’ultima di campionato è con la capolista Juventus. Obiettivo della Sampdoria è chiudere un torneo positivo che forse si sarebbe potuto concludere in maniera migliore. E’ anche ciò che si auspicava il tecnico Giampaolo, che in conferenza stampa ha parlato di questo ma anche del suo futuro. Ecco le sue parole alla vigilia. “Il mio futuro? Devo parlare prima con Osti, poi con il presidente e dunque prendere la decisione ...

Calciomercato Sampdoria : lunedì incontro Ferrero-Giampaolo - occhi puntati su Praet : In casa Sampdoria si inizia già a pensare alla prossima stagione. Da sbrogliare innanzitutto il nodo allenatore, poi ci si sposterà sulla rosa. E’ atteso per lunedì a Roma l’incontro tra il tecnico Giampaolo e il patron Ferrero. Il primo, legato ancora da un anno di contratto, chiede garanzie e maggiori ambizioni per restare, il secondo proverà a convincerlo offrendogli il rinnovo. In pole per la sostituzione si fa il nome di ...

Sampdoria - la rivelazione di Marco Giampaolo : “De Rossi ha espresso il desiderio di lavorare con me” : L’allenatore della Sampdoria ha rivelato una volontà futura di Daniele De Rossi, che giocherà domenica l’ultima partita con la maglia della Roma Marco Giampaolo non nasconde la sua stima per Daniele De Rossi e, in una intervista al ‘Corriere dello Sport’, rivela l’ammissione del centrocampista della Roma fatta lo scorso anno. Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse L’allenatore della Sampdoria non si nasconde, ...