Coppa America 2019 | il calendario delle partite di oggi 15 giugno Orari | programma | tv

(Di sabato 15 giugno 2019) L’attesa è finita, con lache entra dopo la gara inaugurale entra nel vivo, con ben due sfide inquest’, a cominciare dalla partita tra Venezuela e Perù, che si disputerà in quel di Porto Alegre alle ore 21, mentre a mezzanotte toccherà all’Argentina di Lionel Messi, che attende ancora la prima vittoria con l’Albiceleste e se la vedrà con la Colombia a Salvador de Bahia. SEGUI ARGENTINA-COLOMBIA SU DAZN, CLICCA QUI PER ATTIVARE IL TUO MESE GRATUITO Tutte le sfide dellasaranno visibili live ed in esclusiva in streaming, sulla piattaforma DAZN, gratuita per il primo mese, seguita da un abbonamento di 9,99€. Ildi giornata: SABATO 15Venezuela-Perù (ore 21 a Porto Alegre) Argentina-Colombia (ore 24 a Salvador de Bahia) LAE’ SOLO SU DAZN. CLICCA QUI PER NON PERDERTI NEANCHE UN ...

