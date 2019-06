Bergamo | 17enne si tuffa nel fiume per recuperare pallone e muore annegato

Bergamo - tragedia nell'Oglio : annega 17enne : Claudio Carollo Il ragazzo di origine senegalese stava giocando a calcio con gli amici sulla riva del fiume, si è tuffato per recuperare la palla ma non è più riemerso Sarà capitato a chiunque di dovere recuperare la palla prima che si perda rotolando via. Questa volta, un'azione così innocente si è trasformata in una tragedia. Un ragazzino di 17 anni è affogato nell'Oglio portato via dalla corrente. Era andato al parco dell'Oglio ...