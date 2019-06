Amanda Knox | Io trattata come un mostro ...

Il video del discorso di Amanda Knox a Modena : Ha raccontato del famoso e discusso caso giudiziario che l'ha coinvolta al Festival della giustizia penale di Modena

Il discorso di Amanda Knox a Modena 12 anni dopo la morte di Meredith Kercher : E' commossa, intimorita e non trattiene le lacrime: l'esordio di Amanda Knox, prima condannata poi assolta in via definitiva per il delitto di Perugia, ritornata in Italia dopo 8 anni, arriva con voce tremante: "Temo mi mancherà il coraggio", "ho paura di nuove accuse, di essere incastrata e derisa". Ma poi le sue parole 'tagliano' l'aria nel silenzio della platea. E i media sono sul banco degli imputati, 'colpevoli' di aver ...

Amanda Knox al festival della Giustizia penale : “In Italia ho paura. Ho incontrato la sofferenza - ma fa parte di me” : In Italia “ho incontrato la tragedia e la sofferenza” ma “nonostante ciò o forse per questo l’Italia è diventata parte di me”. Così Amanda Knox parla dal palco del festival della Giustizia penale di Modena. Capelli sciolti, la voce commossa e rotta, all’inizio, dal pianto. “Tanta gente pensa che io sia pazza a venire qui, mi è stato detto che non è sicuro, che sarò attaccata per le strade, che sarò falsamente ...

Modena - Amanda Knox : “Sepolta sotto una montagna di fantasie da tabloid. Su me creata una storia falsa” : “Sul palcoscenico mondiale io ero una furba, psicopatica e drogata, puttana. Colpevole. È stata creata una storia falsa e infondata, che ha scatenato le fantasie della gente. Una storia che parlava alle paure della gente. Non potevo più godere del privilegio della privacy. La mia famiglia veniva descritta come un clan. Io prima del processo ero sommersa da una montagna di fantasie da tabloid”. Così Amanda Knox al Festival della ...