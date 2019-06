ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 giugno 2019) Duedi Berlino sono statea pagare 2mila euro di multa per aver infranto unasull’che risale al periodo nazista, per essere precisi al 1933. Per otto anni, una frase sul sito web di Bettina Gaber e Verena Wayernon non ha provocato indignazione. Poi, in seguito ad un esposto di due membri di un’associazione pro-life, ledel distretto di Steglitz sono state processate eper aver violato i termini del paragrafo 219a, diretta conseguenza del 218, ovvero ladello stato federale che vieta l’e lo limita ad alcuni casi speciali. Sul sito web dello studio medico si potevare che i servizi di uno dei medici “includono aborti privi di medicine e anestesia”. Questo, secondo lacitata sarebbe inammissibile, in quanto è vietato fornire informazioni sul metodo. Lanazista Il 219a è un paragrafo di una...

cristinapasque : RT @fattoquotidiano: Aborto, in Germania due ginecologhe condannate perché la legge (ereditata dal nazismo) vieta di informare sul metodo h… - fattoquotidiano : Aborto, in Germania due ginecologhe condannate perché la legge (ereditata dal nazismo) vieta di informare sul metodo - Noovyis : Un nuovo post (Aborto, in Germania due ginecologhe condannate perché la legge (ereditata dal nazismo) vieta di info… -