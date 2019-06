Tmw – Il Napoli si inserisce per Bennancer | pronta l’offerta | le cifre

Tmw - Lozano-Napoli : “Nelle ultime ore nuova offerta choc al PSV e ingaggio top al messicano. Le cifre” : Mercato Napoli, nuova offerta al PSV ed al giocatore Napoli, nuovo rilancio per Hirving Lozano, la proposta: 3,7 mln all’anno al messicano e oltre 40 milioni di euro al PSV. Lo riporta Tuttomercatoweb “Il club partenopeo nelle ultime ore è tornato alla carica con un’ offerta da 40 milioni di euro. L’attaccante classe ’95 è valutato dal PSV dieci milioni in più, ma in questo momento quella del club di De ...

Calciomercato - Tmw – Psg-Napoli - in arrivo offerta da capogiro per De Laurentiis! I dettagli : Il PSG pronto a tornare alla carica per Allan e Koulibaly Calcio mercato Napoli – Allan e Koulibaly, i due gioielli azzurri continuano ad essere gli obiettivi del Paris Saint-Germain che, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, sarebbe pronto a sferrare l’assalto decisivo. Il Psg, vede in Kalidou Koulibaly il sostituto ideale dell’ormai trentacinquenne Thiago Silva che è alle prese con diversi problemi di natura ...