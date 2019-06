Tempi ufficiali per Android Q su smartphone Xiaomi | chi forse non lo riceverà

optimaitalia

(Di venerdì 14 giugno 2019) ArriveràQ su, in particolare su quali? E' stato lo stesso produttore a chiarire la sua personale roadmap di distribuzione per il prossimo aggiornamento del sistema operativo. Le notizie sono molto positive per un bel numero di dispositivi, incerte per altri. Partiamo dunque dalle buone notizie e e dalla tabella di marcia diQ suche certamente lo riceveranno. Per un primo elenco di dispositivi presentati qui sotto, ecco che il major update potrebbe giungere già nell'ultimo trimestre 2019, quindi entro la fine dell'anno. Ecco i mdelli interessati.Mi 9;Redmi K20 Pro;Mi 8;Mi 8 Screen Fingerprint Edition;Mi 8 Explorer Edition;Mi Mix 2S;Mi Mix 3;Redmi K20;Mi 9 SE. Una cosa va detta tuttavia: nonostante glisu elencati dovrebbero ...

