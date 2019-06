Sea Watch | l' Ue contro Matteo Salvini | Tripoli non è un porto sicuro Le persone

Sea Watch - Matteo Salvini e i sospetti sui magistrati : "Viaggia verso Lampedusa. E il sequestro?" : "Sicuramente non arrivano in Italia perché per fesso non mi prendono e perché usano esseri umani per indegni interessi politici, non so se economici". Matteo Salvini è fermo nella sua decisione di bloccare l'arrivo della nave della ong tedesca Sea Watch, ferma nel Mediterraneo con a bordo un carico

Sea Watch - Bruxelles smentisce Salvini : “La Libia non è un porto sicuro” : La Libia non è un porto sicuro. Nella querelle che vede contrapposti in queste ore il comandante della Sea Watch, con 53 migranti a bordo, e il ministro dell’Interno Matteo Salvini, interviene anche Bruxelles. Che sembra sposare la scelta della Ong. «Non commentiamo i commenti di un ministro - ha dichiarato la portavoce della Commissione Ue, Matash...

L'assist dell'Ue alla Sea Watch "Impossibile sbarco in Libia" : Angelo Scarano La Commissione Ue appoggia la scelta dell'Ong di rifiutare l'attracco a Tripoli. La nave fa rotta sull'Italia. Tensione col Viminale Alta tensione nel Mediterraneo tra Italia e Sea Watch. Come è noto nelle ultime ore si sta consumando un vero e proprio braccio di ferro tra il governo e l'ong che con la sua nave fa rotta verso Lampedusa nonostante la diffida da parte del Viminale che ha proibito di avvicinarsi alle ...

Sea Watch - per Salvini la Libia è un posto sicuro. Ma lo sconsiglia agli italiani : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini – leader leghista nonché (vice)premier – sostiene che la Libia è un posto sicuro per i migranti. Così ha “ordinato” alla nave Sea Watch 3, che l’altro ieri ne aveva soccorsi 52 in mare, di riportare tutti in quel Paese. Ovviamente la nave non lo farà. “Se la nave illegale Ong disubbidirà, mettendo a rischio la vita degli immigrati, ne risponderà pienamente”, ha scritto Salvini su ...

