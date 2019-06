Pierluigi Diaco | Basta con le polemiche ora vi mostro il mio lato

ilgiornale

(Di venerdì 14 giugno 2019) Fabrizio de Feo Da lunedì su Raiuno con «Io e te» insieme a Sandra Milo e la Graci «Io e te è la mia prova di maturità. Per la prima volta interpreterò me stesso».raccoglie il testimone estivo del pomeriggio di Raiuno da Caterina Balivo. Lo fa con un nuovo programma in onda fino al 6 settembre dal lunedì al venerdì alle 14. Come è nato il progetto? «La direttrice di Raiuno De Santis mi ha chiamato, le ho illustrato la mia idea, ci abbiamo lavorato insieme, sono contento che si sia fidata. Cercheremo di mettere insieme il gossip leggero, il costume, i sentimenti, le interviste a personaggi importanti». Le è dispiaciuto essere etichettato come uno dei volti della Rai sovranista? «Il mio primo programma in Rai risale a oltre 20 anni fa, avevo iniziato minorenne con Italia Radio. Andavo a Piazza del Gesù o a Via delle Botteghe Oscure a raccogliere le voci dei ...

MissAllyBlue : Pierluigi Diaco poteva rientrare in Rai solo grazie a questo governo, a cui ha sapientemente ....???????????? (completa la frase). - AndreaFilocomo : RT @DavideMoschetti: #NONDISTURBARE???? da venerdì 21 giugno alle 23:40 su @RaiUno con @peregopaola Tra gli ospiti: Paola Barale Sabrina… - margotten78 : Torna in tv Pierluigi Diaco. La discesa agli inferi non ha termine. -