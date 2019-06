NBA – Draymond Green e Steph Curry in coro | “Golden State non è finita | non scommettete

sportfair

(Di venerdì 14 giugno 2019) Dopo il 4-2 nelle Finals,ennon danno Goldenper spacciata e tirano fuori l’orgoglio L’ultima partita alla Oracle Arena è la più amara di sempre: i GoldenWarriors perdono Gara-6 delel Finals e assistono al trionfo dei Toronto Raptors, nuovi campioni NBA. Se la franchigia Canadase passerà ore, per non dire giorni, a festeggiare, dall’altra parte ci sono i cocci di una squadra che sembra essersi frantumata in mille pezzi, non solo metaforicamente. Gli infortuni di Kevin Durant (tendine d’Achille, fuori per tutto il prossimo anno) e Klay Thompson (lesione del crociato), hanno privato gli Warriors di due dei ‘Big-4’, lasciando aenl’arduo compito di provare a fare il miracolo. Proprio la parte rimanente della ‘death line-up’ che ha dominato l’NBA degli ultimi ...

dbonomelli86 : Magnifica finale NBA la vince Toronto in gara 6 peccato per l'infortunio di Thompson che soffre una torsione innatu… - basketinside360 : 60-57 #WeTheNorth all'intervallo. Partita sempre in equilibrio, con #StrengthinNumbers pronta sempre a ricucire ogn… - DimennoDi : RT @SkySportNBA: ? #Curry e #Thompson in attacco ?? Draymond #Green stoppa #Lowry ??#Leonard non basta ai #Raptors ?? Il meglio di Gara-5 ?? SO… -