La Luna Fragola arriva il 17 giugno | la più dolce dell' anno

(Di venerdì 14 giugno 2019) Lasarà il 17. Chiamata così in onore dei raccoltie fragole, che avvengono in questo periodo nel Nord America, è la sestae dodici fasi dipienaed è considerata la più “”. La fase di plenilunio si raggiungerà alle 10.31 del prossimo lunedì. A confermarlo è la Nasa. Laapparirà piena per circa tre giorni, da sabato sera a martedì mattina. Alle 10.31 sarà opposta al sole, sulla longitudine terrestre. In Italia non potremo assistere al momento esatto di massima luminosità perché il nostro satellite sorgerà all’orizzonte verso le 21.00. In Europa veniva chiamata anche “di Miele”, per la consuetudine di sposarsi ae perché in quel periodo il miele diveniva “maturo” ...

