Ivan Perisic | furto in casa del giocatore dell’Inter | dal suo appartamento nel Bosco

(Di venerdì 14 giugno 2019) Brutta sorpresa per il centrocampista dell’Inter, al ritorno dalle qualificazioni agli Europei 2020 con la Croazia. Il campione e la moglie appena rientrati nella loro, al diciannovesimo piano della celebre e prestigiosa torre delVerticale a Milano, si sono accorti di unmolto strano. Infatti dal primo cassetto della cassettiera mancavano tre orologi dal valore di 80mila euro. Precisamente due erano della moglie del calciatore, ossia un Rolex del valore di 20mila euro, e un Audemars Piguet in edizione limitata, modello Carolina Bucci, da 50mila euro. Il terzo orologio invece era di, un Hublot da 12mila euro. Il ladro, o i ladri, non hanno toccato i contanti e altri oggetti di valore presenti nell’. FQ Magazine Edith González, morta a 54 anni la star delle ...

