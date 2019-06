Giro del Delfinato | Julian Alaphilippe finisce sull’erba e poi vince la sesta tappa

VIDEO Alaphilippe vince la sesta tappa del Giro del Delfinato : highlights e sintesi - battuto Muehlberger per millimetri! : Julian Alaphilippe ha vinto la sesta tappa del Giro del Delfinato, il francese è andato in fuga nelle prime battute di corsa insieme a Muehlberger e a De Marchi. L’alfiere della Quick-Step Deceuninck si è giocato il successo nel finale con l’austriaco che ha lanciato lo sprint lunghissimo a 150 metri dal traguardo, Alaphilippe è poi riuscito a uscire dalla sua scia nelle ultimissime pedalate e lo ha sconfitto per questione di ...

Giro del Belgio - lite in corsa tra Van Hooydonck e un meccanico - il corridore : 'Dammi la ruota' : Brutto episodio nella seconda tappa del Giro del Belgio. Mentre Remco Evenepoel stava per involarsi verso il suo primo successo da professionista, nel gruppo un corridore della nazionale belga, Nathan Van Hooydonck, è rimasto appiedato per una foratura. Da un banale inconveniente è nata una lite dai contorni inediti. Il belga ha richiamato l’attenzione dell’assistenza tecnica neutra, la macchina che segue da vicino il gruppo e che deve ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : risultati e classifiche dei Gironi. Prima vittoria del Giappone - tra poco l’Italia : Dal 7 giugno al 7 luglio i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia si prenderanno la scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale di una competizione di questo tipo, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una ...

Giro del Delfinato 2019 : Julian Alaphilippe trionfa al photofinish - terzo un ottimo De Marchi : Giornata di transizione al Giro del Delfinato 2019: oggi è andata in scena la sesta tappa, da Saint-Vulbas a Saint-Michel-de-Maurienne, frazione molto interessante con un percorso insidioso, ricco di salite, che però non ha visto il gruppo darsi battaglia. Protagonisti dunque i tre fuggitivi della prima ora: hanno preso da subito un margine cospicuo, andandosi a giocare il successo. A trionfare è stato il padrone di casa Julian Alaphilippe che ...

Giro del Delfinato – Alaphilippe si aggiudica il tappone di Saint Michel de Maurienne : Muhlberger ko al fotofinish : Che vittoria di Alaphilippe: il francese della Quick Step trionfa al fotofinish, Muhlberger beffato sul traguardo E’ andata in scena oggi la sesta tappa del Giro del Delfinato: i ciclisti hanno pedalato per 228,5 km da Saint-Vulbas de l’Ain a Saint Michel de Maurienne, in un tappone di montagna con ben 8 gpm, di cui tre di seconda categoria. Al termine della tosta frazione a regalare uno spettacolo unico sono stati Alaphilippe ...

Giro d’Italia under 23 - risultato prima tappa : doppietta della maglia rosa Ethan Hayter! : Doveva essere una frazione dedicata ad una volata di gruppo, e invece ecco che la maglia rosa Ethan Hayter è stato in grado di beffare tutti quanti, conquistando un’inaspettata doppietta. Scattato nel finale di tappa assieme ad Alexys Brunel (Groupama-FDJ) e Georg Zimmermann (Tirol KTM), il portacolori della Nazionale Britannica è stato il più forte sul traguardo di Santa Sofia, che gli ha regalato così un’altra giornata di gloria ma ...

DIRETTA Giro del DELFINATO 2019/ Streaming video tv 6tappa : De Marchi all'attacco! : DIRETTA GIRO del DELFINATO 2019 Streaming video tv: orario, percorso, vincitore della 6tappa Saint Vulbas-Saint Michel de Maurienne, oggi 14 giugno,.

LIVE Giro del Delfinato 2019 - sesta tappa in DIRETTA : Alaphilippe - De Marchi e Muhlberger all’attacco. Nove minuti di vantaggio per loro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35 Al primo GPM in programma passa per primo Julian Alaphilippe. 12.30 Si inizia a salire, e cresce al contempo il vantaggio dei fuggitivi che adesso hanno ben 9”45″ di vantaggio. 12.25 Attualmente il loro vantaggio è di circa 8′. 12.18 Ed è così che in breve tempo questo terzetto prende un buon vantaggio mentre il gruppo li lascia fare. 12.14 Tra continui scatti e ...

Ciclismo : Remco Evenepoel esplode al Giro del Belgio. Campenaerts : “È frustrante per quanto va forte” : Non c’era bisogno di una conferma, ma ieri è arrivata la prima vittoria da professionista, all’età di 19 anni, per Remco Evenepoel. Il dominatore della categoria juniores nella passata stagione, passato direttamente nel World Tour, saltando gli Under 23, ha dimostrato di averne già per poter fare la differenza tra i grandi. In casa, in una tappa davvero molto insidiosa del Giro del Belgio con arrivo a Zottegem (da affrontare pavé e ...

LIVE Giro del Delfinato 2019 - sesta tappa in DIRETTA : otto GPM e un finale insidioso per fare la differenza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il tracciato del Giro del Delfinato 2019 – I big del Giro del Delfinato 2019 – La startlist e l’elenco completo dei partecipanti del Giro del Delfinato 2019 – Date, orari, programma e tv del Giro del Delfinato 2019 – Il percorso e le otto tappe ai raggi X del Giro del Delfinato 2019 LA PRESENTAZIONE DELLA tappa ODIERNA WOUT VAN AERT CONCEDE IL BIS Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ...

Sesta tappa Giro del Delfinato 2019 : percorso - altimetria e favoriti : Sesta tappa Giro del Delfinato 2019: percorso, altimetria e favoriti È ufficialmente tempo di Giro del Delfinato 2019. La breve corsa a tappe francese – assieme al Giro di Svizzera – è considerato l’antipasto principale in attesa della grande portata, il Tour de France. I corridori percorreranno oltre 1200 km suddivisi in otto tappe, nelle quali vi è la netta predominanza di montagne. Per i velocisti al via saranno dunque ...

Giro del Delfinato 2019 : la tappa di oggi Saint-Vulbas Plaine de l’Ain – Saint-Michel-de-Maurienne (venerdì 14 giugno). Percorso - altimetria e favoriti : Sesta tappa del Giro del Delfinato 2019, una giornata difficile da amministrare, nonché grandissima e ghiotta occasione per iniziare a fare la differenza. Sono ben 229 i chilometri che dividono Saint-Vulbas Plaine de l’Ain da Saint-Michel-de-Maurienne, con otto GPM che lasceranno il segno. Un continuo saliscendi fino al traguardo che rimarrà nelle gambe di molti. Percorso La parte più complicata del Percorso è sicuramente quella centrale, ...

Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei Gironi. Quarta vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Mondiali calcio femminile – L’Australia ribalta il Brasile - la situazione del Girone dell’Italia : L’Australia batte il Brasile nella seconda giornata del Girone C, raggiungendo così le verdeoro e l’Italia a tre punti Gol e spettacolo nel match tra Australia e Brasile, giocato a Montpellier e terminato 3-2 a favore delle ‘Matildas’. Una gara ricca di emozioni e colpi di scena fin dalle prime battute di gioco, che vedono le sudamericane riuscire a portarsi in vantaggio di due reti grazie a Marta e Cristiane. Prima ...