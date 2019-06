Giro del Delfinato 2019 | Julian Alaphilippe trionfa al photofinish | terzo un ottimo De

oasport

(Di venerdì 14 giugno 2019) Giornata di transizione aldel: oggi è andata in scena la sesta tappa, da Saint-Vulbas a Saint-Michel-de-Maurienne, frazione molto interessante con un percorso insidioso, ricco di salite, che però non ha visto il gruppo darsi battaglia. Protagonisti dunque i tre fuggitivi della prima ora: hanno preso da subito un margine cospicuo, andandosi a giocare il successo. Are è stato il padrone di casache ha beffato alMuhlberger. Per il francese 28mo successo in carriera, il nono di questo. Resta in Maglia Gialla Adam Yates (Mitchelton-SCOTT). Tre coraggiosi all’attacco sin dal pronti-via:(Deceuninck-QuickStep), Gregor Muhlberger (Bora-Hansgrohe) e Alessandro De Marchi (CCC), già in fuga anche ieri. Il gruppo ha lasciato subito spazio: vantaggio che la Mitchelton-SCOTT è andata a gestire, facendo ...

