liberoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) Venezia, 14 giu. (AdnKronos) - “La nostra regione, oramai stabilmente oltre i 15 miliardi di euro di valore nei primi 3 mesi dell’anno, è sempre piùoriented, al punto che riscontriamo una perfetta coincidenza tra la crescita delle vendite del manifatturiero oltre confine con quella della pro

TV7Benevento : Export: Confartigianato Veneto, a quota 15 mld nel primo trimestre 2019, +1,5 p.c. (2)... - TV7Benevento : Export: Confartigianato Veneto, a quota 15 mld nel primo trimestre 2019, +1,5 p.c.... - ArtigianiComo : RT @e_quintavalle: Nel I trimestre 2019 bene #MadeInItaly in settori micro-piccola #impresa, in aumento del 4,8% ritmo più che doppio vs +1… -