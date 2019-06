Due corpi carbonizzati ritrovati in macchina vicino Roma

Torvaianica - Due corpi carbonizzati in un'auto : giallo sul litorale romano : giallo sul litorale romano. Questa mattina, due corpi carbonizzati, non ancora identificati, sono stati rinvenuti in un'auto in Via San Pancrazio, in località Torvaianica, in una traversa...

Naufragio a Budapest : recuperati altri Due corpi nel Danubio : Sono stati recuperati altri due corpi di vittime del Naufragio del battello turistico affondato il 29 maggio scorso a Budapest, a seguito della collisione con una nave da crociera: i morti, tutti di nazionalità sudcoreana, sono 15, mentre restano 13 i dispersi, tra cui i due membri dell’equipaggio ungherese. L’incidente ha coinvolto il battello turistico Hableany (Sirena) e la nave da crociera Viking Sigyn. Una grande gru ...

Migranti - Salvini : “Nel 2019 Due corpi in mare - -90% morti e dispersi”. Ma cita dati di 3 paesi e non i 400 cadaveri mai trovati : Matteo Salvini lo aveva già detto a marzo, durante una puntata di Porta a Porta, e lo ha ripetuto anche lunedì mattina ospite a Coffee Break su La7: “Grazie alla politica del rigore, dell’attenzione, dei porti chiusi noi abbiamo ridotto del 90% il numero dei morti e dei dispersi in mare. Nel 2019, i corpi senza vita recuperati nel Mediterraneo sono stati due a fronte dei mille degli anni precedenti”. Ma i numeri snocciolati dal ...

Maltempo a Savona - ritrovati i corpi delle Due donne disperse | : Stavano attraversando un guado per raggiungere la loro casa, quando sono cadute nel torrente ingrossato dalle piogge. A lanciare l'allarme il compagno di una delle due. I corpi sono stati ritrovati a ...

Savona - Due donne cadute nel fiume : recuperato uno dei corpi : Sono scivolate in due nel torrente in piena ieri sera, torrente che per ora ha restituito un solo cadavere. Salgono così a due, per il momento, le vittime accertate del maltempo che ha colpito il Nord ...