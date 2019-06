De Magistris | “Una vittoria del Napoli sulla Juve di Sarri e Higuain? Un orgasmo

ilnapolista

(Di venerdì 14 giugno 2019) “allenatore dellantus? Sarebbe una gastrite calcistica, a confrontoai bianconeri era una bibita” Sono le parole del sindaco Luigi dea Un giorno da Pecora, in onda su Rai Radio1. Il sindaco aggiunge che se incontrasse l’ex tecnico delgli direbbe “Forza”” e che se tornasse al San Paolo con i colori bianconeri addosso non lo fischierebbe comunque: “E’ difficile fischiarlo uno come”. E se anche Koulibaly andasse alla? “No, non dobbiamo vendere ma comprare, altrimenti si arriva sempre secondi. Invece sarebbe bello che ilvincesse contro ladied, sarebbe uncalcistico” L'articolo De: “Unadeldi? Uncalcistico” ilsta.

fattoquotidiano : De Magistris: “Interrogazione M5s per commissariare Napoli? Una vergogna, neppure Mussolini sarebbe arrivato a tant… - rosad24 : RT @napolista: “Una vittoria del Napoli sulla Juve di Sarri e Higuain? Un orgasmo calcistico” Parla il sindaco Luigi de Magistris: “Sarri a… - napolista : “Una vittoria del Napoli sulla Juve di Sarri e Higuain? Un orgasmo calcistico” Parla il sindaco Luigi de Magistris:… -