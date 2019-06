Coma la Lega è finita in un’inchiesta per mafia

Matteo Salvini Comanda in CdM - sì alla pace fiscale e al decreto sicurezza : ora Comanda la Lega : Qualcosa, dopo il voto alle elezioni Europee, è cambiato. Lo si comprende da come sia filato via liscio l'ultimo Consiglio dei ministri, che ha varato il decreto sicurezza-bis voluto da Matteo Salvini senza storie né intoppi. Già, la Lega ora pesa più del M5s dentro al governo: Luigi Di Maio lo ha a

Matteo Salvini ridisegna la Lega : rivoluzione a Roma e nel Lazio - le due "Miss" che Comanderanno : La Lega alla conquista di Roma e del Lazio, con vertici tutti nuovi a cominciare da una donna, la giovane Flavia Cerquoni, coordinatrice della Capitale. È il Tempo a delineare la mappa del potere all'interno del Carroccio, che prosegue la sua espansione verso Sud. Passaggio d'obbligo nella Capitale,

Sblocca cantieri - Salvini piega Di Maio e Conte : trovato l'accordo - sospeso codice appalti. Comanda la Lega : Alla fine vince Matteo Salvini. trovato l'accordo sul Dl Sblocca cantieri che aveva fatto interrompere bruscamente il CdM di lunedì sera. Decisiva la convergenza del Movimento 5 Stelle sull'emendamento 1.7 al decreto legge avanzato dalla Lega, quello che prevede una sospensione di 2 anni del codice

Giuseppe Conte - appello alla Lega : "Mi racComando - sullo sblocca cantieri si rischia il caos" : "Mi raccomando". Giuseppe Conte usa queste parole per il suo appello "agli amici della Lega, di cui non metto in discussione la buonafede". Il tema è quello del Dl sblocca-cantieri su cui il premier si è schiantato lunedì sera. Il rifiuto del sottosegretario leghista all'Economia Massimo Garavaglia

Cantieri - l’appello di Conte alla Lega : “Il super-emendamento rischia di creare il caos. Il tempo è poco - mi racComando” : “Il super-emendamento rischia di creare il caos”: così il premier Giuseppe Conte, al suo arrivo a Torino per la bilateriale tra Italia e la Commissione europea per delineare nuove misure contro l’inquinamento dell’aria in merito all’emendamento della Lega sul Codice degli Appalti. E conclude con un appello alla Lega: “Faccio un appello alla Lega: il tempo è poco, mi raccomando”. ...

Luigi Di Maio : "La risposta alla Ue scritta da Lega e Tria - M5s non sa nulla". Ufficiale : Salvini Comanda : "La lettera preparata dal ministro Giovanni Tria con la Lega? Il M5S non ne sa nulla". Luigi Di Maio, capo del Movimento 5 Stelle e ministro di Sviluppo e Lavoro, certifica di fatto la "presa del potere" di Matteo Salvini, che ha imposto la linea al governo sulla risposta alla lettera di richiamo in

Serie A - la racComandazione della Lega per l’ultima giornata : “Tolleranza attesa squadre di 5 minuti” : Domenica sera in Serie A si giocheranno in contemporanea sei gare, quelle rimaste con qualcosa ancora da chiedere al campionato. A tal proposito, e per permettere la puntualità di ogni partita, la Lega ha diramato una breve nota in cui specifica quella che sarà la tolleranza in merito all’attesa delle squadre in campo. Si legge: “Si dispone che il termine di tolleranza per l’attesa della presentazione delle squadre in ...

Nomine sanità - ok all’emendamento M5s ‘anti racComandati’. Ma la Lega si astiene : “Il testo è palesemente incostituzionale” : L’emendamento del M5s è passato in commissione Affari Sociali della Camera, ma con i soli voti dei grillini perché la Lega si è astenuta. E’ sul decreto Calabria che si consuma l’ultimo attrito tra le due anime del governo gialloverde. La proposta di modifica presentata dalla deputata 5 Stelle Dalila Nesci punta a togliere la discrezionalità dei presidenti delle Regioni sulle Nomine dei dirigenti sanitari. Martedì il ...

Sanità : Di Maio - 'grave no Lega a norma anti-racComandati in dl Calabria' : Roma, 14 mag. (AdnKronos) - “Vengo a sapere che nella maggioranza qualcuno sta bloccando l’approvazione del nostro emendamento al decreto per la Sanità in Calabria, emendamento che punta a togliere dalle mani dei partiti le nomine dei direttori generali nella Sanità pubblica e che è nel contratto di

Sul Fatto del 12 Maggio : Ufficio RacComandazioni Lega. Il fido di Salvini - le richieste a Giorgetti - la giunta Fontana dettata da “Jurassic Park” : Milano Tutti i leghisti nella rete di Nino “Jurassic Park” Inchiesta “Mensa dei poveri” – Lombardia, affari & incarichi: nelle intercettazioni i contatti di Nino Caianiello, ex capo di FI a Varese (arrestato) e gli uomini di Salvini e di Giorgetti di Davide Milosa Il cretino prevalente di Marco Travaglio Salve, sono il Pirla di Sinistra. Non vi dico il mio nome. Ma, appena mi presento, mi riconoscete. Sono entrato in politica nel ...

Corruzione : legale Montante - '14 anni solo per avere fatto tre racComandazioni' (2) : (AdnKronos) - Taormina dice che Montante è "costernato per la sentenza" e che lo sentirà nei prossimi giorni. "Ora partirà una operazione totalmente diversa", annuncia il difensore, che si dice convinto che "il processo abbreviato è stata una maledizione". Una scelta che risale al precedente legale

Di Maio mette “paletti” alla Lega. E il premier alza la voce : “Comanda Salvini? Illusione ottica”. E’ scontro totale : Matteo Salvini "e' un compagno di viaggio con il quale mi confronto molto serenamente" ma "se, da fuori o all'estero, richiamano di piu' l'attenzione le dichiarazioni o l'immagine di Salvini, che ha una grande capacita' di comunicazione, e si crede che nel governo comandi lui, e' una vostra Illusione ottica". Parole di Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio ha usato 'El Pais' per 'segnare' ancora una volta il suo 'territorio', minato dalle ...