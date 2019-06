Belen Rodriguez e il bacio d' addio a Stefano De Martino | Mi manchi

ilgiornale

(Di venerdì 14 giugno 2019) Serena Granatoha pubblicato un'Instagram story, che la immortala mentre dà un lungoDe: i due si separano per gli impegni di lavoro Le vacanze perDesono finite, almeno per il momento. E' ormai risaputo che, per chi lavora nel mondo dello showbiz, gli impegni non mancano mai. E per i genitori di Santiago è arrivato il momento di separarsi. Prima del nuovo, questa volta dovuto agli impegni professionali,si sono lasciati immortalare in alcuni scatti che li ritraggono mentre si scambiano un lungo abbraccio e un caloroso. Due immagini commoventi, che laha deciso di postare in un'unica story sul suo account ufficiale Instagram. "Tu mi" è il messaggio che la showgirl argentina ha scritto a corredo della sua ultima storia, in cui è visibilmente taggato il ...

