All Together Now | Ecco i 10 Finalisti!

(Di venerdì 14 giugno 2019) AllNow Semifinale: Lo show musicale in onda su Canale 5 e condotto da Michelle e J-Ax va in finale. Un’entusiasmante maratona dove a farla da padrona sono state le emozioni!il riepilogo della semifinale di AllNow! AllNow, la semifinale: Gregorio Rega, dopo un’infanzia travagliata e tante difficoltà per coltivare il suo sogno, riesce ad approdare in finale! Si accendono i riflettori e tutto è pronto per dare inizio alla semifinale di “AllNow”. Il Talent Show Musicale va in onda su Canale 5 ed è condotto da una bellissima, ma anche emozionata, Michelle Hunzicher. A coadiuvarla J-Ax come presidente dei 100 giudici di gara che vanno a comporre l’ormai simbolico “Muro”. Pronti via ed i 20 semifinalisti si presentano sulle note de “Il Cielo” di Renato Zero. “Che venga premiato chi ha più fame” afferma J-Ax prima di iniziare con la prima manche. ...

