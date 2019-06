A sorpresa arriva Amici Vip | cancellata Music Farm

ilgiornale

(Di venerdì 14 giugno 2019) Roberta Damiata PH. Fabrizio Cestari Con un colpo dell'ultimo momento è stato cancellato il programma di Magnolia, per far posto al nuovo programma di Maria De Filippi "Vip" Fino a poche ore fa era certa la messa in onda del programmail talentale di Magnolia di cui erano anche state date alcune anticipazioni come ad esempio la conduzione di Alessia Marcuzzi che quest’anno non sarà in onda con “L’Isola dei Famosi”. Ma non soltanto si è parlato anche del primo concorrente che secondo molti doveva essere Irene Grandi. Abbastanza certo era anche per il nome dell’inviato Enrico Silvestrin.invece oggi lo stop della trasmissione che avrebbe visto la messa in onda ad ottobre. La rete invece ha deciso diversamente eè statoper fare posto adVip, un colpo di mano dell’ultimo momento. Una produzione targata Maria De ...

