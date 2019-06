Upas | appuntamento di venerdì 14 giugno | Alex rinuncia al trasferimento alla terrazza

Blastingnews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' capace di attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Le anticipazioni dell'episodio numero 5275 in onda14alle ore 20:45 svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di. Michele (Alberto Rossi), dopo quanto successo al bar Vulcano, deciderà di organizzare un incontro con il professor Scaglioni per metterlo al corrente di ciò che hanno fatto Mimmo e Maurizio. I due ragazzi faranno i conti con la reazione di Arianna (Samanta Piccinetti) che ha preso il porto d'armi e il comportamento della donna rappresenterà una sorpresa. Il giornalista vorrà tentare di parlare con Enrico per sperare di poter recuperare Mimmo mettendolo sulla strada giusta. Il Saviani si renderà conto del fatto che è una persona molto ...

upasclaire : Questa sera alle 20:25 su @RaiTre doppio appuntamento con @UPAS_Rai e #LudovicaNasti #specialguest ?? - Carmela_oltre : RT @RaiTre: Dopo il successo internazionale de #LAmicaGeniale, #LudovicaNasti arriva a @UPAS_Rai. Appuntamento a questa sera, eccezionalmen… - unpostoalsun : RT @RaiTre: Dopo il successo internazionale de #LAmicaGeniale, #LudovicaNasti arriva a @UPAS_Rai. Appuntamento a questa sera, eccezionalmen… -