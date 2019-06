Un nuovo Samsung Galaxy Tab da 8 pollici è dietro l’angolo | mentre calano i preordini di

Di nuovo in piedi il Samsung Galaxy S8 TIM : rilascio G950FXXU4DSE4 : Non perde occasione di mettersi in mostra il Samsung Galaxy S8, questa volta relativamente ai brandizzati TIM, che ricevono l'aggiornamento G950FXXU4DSE4 con patch di sicurezza di maggio 2019, di un solo passo indietro rispetto all'ultima release di giugno, non disponibile per tutti i dispositivi del brand sudcoreano. Il pacchetto in questione è contraddistinto da CSC G950FTIM4DSE4 e CHANGELIST 16019454, oltre ad avere una date build risalente ...

Samsung Galaxy XCover 4s è un nuovo smartphone rugged in arrivo a luglio a 299 euro : Samsung ha annunciato il suo nuovo smartphone rugged Galaxy XCover 4s, arriverà in Italia a luglio al prezzo di 299,99 euro.

nuovo elettrodomestico - nuovo smartphone : Samsung regala Galaxy A40 fino al 26 giugno : Samsung regala Galaxy A40 con la nuova promozione Samsung Members: per avere lo smartphone sarà sufficiente acquistare uno degli elettrodomestici aderenti all'iniziativa. Ecco i dettagli e il regolamento.

Samsung ci riprova : nuovo OTA per i Galaxy S10 - sperando che sia quello "giusto" : Novità in arrivo sull'aggiornamento di maggio per i Samsung Galaxy S10, ritirato dall'azienda qualche ora fa

Samsung è al lavoro su un nuovo Galaxy Watch : ecco i primi dettagli : In base ad alcune fonti, Samsung sta lavorando al successore del Galaxy Watch e avrà come numeri di modello SM-R820 e SM-R830 per le varianti solo Wi-Fi e Bluetooth e SM-R825 e SM-R835 per le varianti LTE, inoltre potrebbe esserci anche una variante 5G destinata agli Stati Uniti con i numeri di modello SM-R827 e SM-R837.

Expert si concentra su Samsung e Huawei nel nuovo volantino "Sottocosto" : Expert presenta il nuovo volantino "Sottocosto", valido dal 24 maggio al 2 giugno 2019 nei punti vendita del gruppo Gaer aderenti: scopriamo le offerte su smartphone e tablet Android.

Il nuovo Google Pixel 3a costa meno del Samsung Galaxy S10 - ma fa foto migliori con poca luce : Sta facendo discutere non poco in queste ore l'ultimissimo arrivato in casa Android, vale a dire il cosiddetto Google Pixel 3a, che nonostante un prezzo di listino pari a "soli" 399 euro, a detta di alcuni esperti del settore può essere paragonato addirittura al tanto decantato Samsung Galaxy S10. Dopo aver analizzato più da vicino la scheda tecnica dell'ultimo arrivato, con un articolo specifico pubblicato in mattinata, ora possiamo prendere in ...

Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere uno schermo con bordi curvi tutto nuovo : Samsung Galaxy Note 10 riproporrà lo schermo con i bordi curvi ed anzi, stando ad una recente indiscrezione, potrebbe spingere molto su questo aspetto.

FCA sceglie le tecnologie di HARMAN - Samsung - e Google per nuovo ecosistema globale per veicoli connessi : I principali componenti del sistema inizieranno a essere introdotti gradualmente in tutto il mondo nella seconda metà del 2019 . Tutti i nuovi veicoli FCA saranno connessi a partire dal 2022.

Samsung Galaxy A50 guadagna le Bixby Routines - Galaxy J5 2017 ottiene un nuovo aggiornamento per la sicurezza : Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento per il Galaxy A50 in India che include anche la patch di sicurezza di aprile 2019 e aggiunge le Bixby Routines e una serie di nuove funzionalità alla fotocamera. Il colosso sudcoreano sta rilasciando un nuovo aggiornamento anche per il Galaxy J5 2017 in Olanda, tuttavia l'update include solo la patch di sicurezza di marzo e non ancora Android 9 Pie che arriverà nei prossimi ...

Ecco il Samsung Galaxy View 2 - nuovo tablet con display da 17 - 5 pollici e supporto da tavolo : Torniamo ad occuparci di Samsung Galaxy View 2, ossia la seconda generazione di un dispositivo che forse non ha ottenuto il successo sperato dal produttore coreano

Samsung Galaxy Note 10 - il nuovo modello potrebbe uscire ad agosto : Il futuro Samsung Galaxy Note 10 ha bisogno di qualcosa in più per riportare la serie Galaxy Note sotto i riflettori. I rumors ancora non si fanno sentire, ma noi abbiamo comunque stilato alcune di informazioni che ci aspettiamo da questo top di gamma. Tra tutti i vari competitor, Il Note 9 è uno dei migliori attualmente sul mercato, ma i suoi aggiornamenti e miglioramenti rispetto alla versione precedente non sono così incisivi, quindi ora, ...