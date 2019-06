ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Si sono conosciuti partecipando al reality “Matrimonio avista“, un format importato dagli Usa in cui due sconosciuti vengono fatti incontrare e poi si, firmando un contratto che prevede una penale da 100mila euro nel caso in cui abbandonassero la trasmissione durante i primi 3 mesi. È la storia di Sara Wilma Milani, cantante, e Stefano Soban, gelataio, che si sono sposati ma già in viaggio di nozze hanno capito di non esser fatti l’uno per l’altra e così a più di due anni dalla messa in onda del programma hanno deciso di separarsi. Il regolamento prevedeva che in questo caso le coppie potessero avere il rimborso delle spese legali e i due hanno chiesto così l’annullamento delle nozze al tribunale di Pavia, dove Wilma abita. E qui iniziano i problemi: si scopre infatti che c’è un errore di trascrizione nell’atto di matrimonio e che ...

Cascavel47 : Si sposano “a prima vista” in tv, ora vogliono divorziare ma il giudice dice “no”: la battaglia di Wilma e Stefano… - Noovyis : Un nuovo post (Si sposano “a prima vista” in tv, ora vogliono divorziare ma il giudice dice “no”: la battaglia di W… - Angela300564201 : @angelo_sassu @clarissa_gmai @a_meluzzi @amilcareprimo @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @LegaSalvini @LaVeritaWeb… -