ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Basta. Non è possibile che nessuno intervenga per evitare che iagricoli destinati a produrre cibo per la nostra tavola siano sempre più contaminati da, anche. Non si può continuare a restare in silenzio quando ogni giorno la stampa riporta nuovi casi in cui si scopre che – nascondendosi dietro lo schermo di pratiche consentite, quali fertirrigazione, compostaggio e utilizzazioni di fanghi da depurazione – industriali ed agricoltori senza scrupoli lucrano ingenti guadagni spargendo sui campi enormi quantitativi didi ogni tipo che dovrebbero andare in discarica. In barba a tutte le leggi, al diritto alla salute e al semplice buon senso. L’ultimo allarme viene da una scrupolosa inchiesta die riguarda la Sesa, una società del Comune di Este (Padova) fondata nel 1995 da Sandro Rossato, un imprenditore veneto arrestato per ...

Cascavel47 : Rifiuti tossici nei terreni, dopo l’inchiesta di Fanpage c’è solo una richiesta da fare - Noovyis : Un nuovo post (Rifiuti tossici nei terreni, dopo l’inchiesta di Fanpage c’è solo una richiesta da fare) è stato pub… - laghialb : @pojetti Da una discarica di rifiuti tossici che si trova vicino alla Casaleggio & associati -