Problemi alla rete Vodafone | linea down per molti utenti

Vodafone down : Problemi alla rete fissa e mobile in tutta italia : Grossi problemi per la rete Vodafone, per la quale si segnalano numerosi problemi, sia per la parte fissa che per quella mobile. L'articolo Vodafone down: problemi alla rete fissa e mobile in tutta italia proviene da TuttoAndroid.

"L'ho picchiata - ho Problemi psichiatrici". Le parole dell'uomo che ha seviziato la fidanzata spingendola a lanciarsi dalla finestra : “Sì l’ho picchiata, l’ho rinchiusa, ho problemi psichiatrici”. Così, in sostanza, Giacomo Oldrati, il 40enne ‘seriale’ arrestato due giorni fa su disposizione del pm di Milano Paolo Filippini per sequestro di persona e lesioni gravissime, dopo aver preso a calci e pugni la sua fidanzata e averla tenuto prigioniera in casa e seviziata per giorni, ha ammesso le responsabilità davanti al gip ...

Dalla top ten ai Problemi al polpaccio - Fognini si gode un po’ di relax : “adesso famiglia e riposo - poi brucherò l’erba” : Fabio Fognini e lo storico traguardo della top ten: le parole del tennista ligure pronto adesso a godersi un po’ di relax con la famiglia Fabio Fognini ha raggiunto un traguardo straordinario: il tennista ligure è entrato nella top ten grazie alla sconfitta di Wawrinka contro Roger Federer, entrando nella storia e diventando il terzo italiano nei migliori 10 al mondo. AFP/LaPresse “E’ un punto di partenza, è tanto tempo ...

Dal diabete alla colite ulcerosa : focus su microbioma e Problemi di salute : Tre studi pubblicati su “Nature” e “Nature Medicine”, condotti nell’ambito dello “Human microbiome project“, che punta a catalogare i codici genetici dei microrganismi ospiti nel corpo umano, hanno focalizzato la loro attenzione su problemi di salute cui contribuiscono tali microrganismi presenti nelle zone più disparate, dalla pelle all’intestino. La prima ricerca è stata guidata da Curtis ...

Problemi OnePlus 7 Pro alla capsula auricolare - pù acuti con alcuni vettori : Come ogni dispositivo che si è affacciato da poco sul mercato, anche il OnePlus 7 Pro ha cominciato a palesare qualche difetto, tra cui, il più importante, quello del ghost touch, su cui i developers non si sono ancora pronunciati (per tutti gli altri piccoli Problemi è già in fase di rilascio un aggiornamento mirato per la loro correzione, come vi abbiamo qui parlato). Come segnalato da 'Android Police' e fatto di cui si hanno abbondanti ...

Spice Girls - tour a rischio? Mel B ricoverata per Problemi alla vista : Il tour della reunion è alle porte ma le Spice Girls sembrano perdere i pezzi: l’ultimo scossone per la band è stato il ricovero improvviso di Mel B a causa di problemi alla vista. Secondo People, venerdì scorso la cantante è stata portata in ospedale per la perdita della vista all’occhio destro, ma la situazione sarebbe in netto miglioramento.La 43enne, già gravata da problemi all’occhio ...

I Problemi non finiscono per i Google Pixel 3a : oggi tocca alla porta USB : Alcuni Google Pixel 3a e 3a XL hanno i tre fori sul bordo inferiore storti rispetto al corpo dello smartphone: i telefoni sembrano funzionare correttamente, ma questo difetto grossolano non è accettabile su un dispositivo da 400 euro. L'articolo I problemi non finiscono per i Google Pixel 3a: oggi tocca alla porta USB proviene da TuttoAndroid.

F1 - GP Monaco 2019 : Ferrari e un progetto sbagliato. Problemi di telaio ed aerodinamica - SF90 concettualmente diversa dalla macchina 2018 : Un cubo di Rubik. Così è stata descritta la SF90. La nuova monoposto Ferrari, infatti, appare più come un rompicapo piuttosto che una vettura. E, quando sono piloti e tecnici ad affermarlo, significa che qualcosa non è andato per il verso giusto. Forse tutto. Come si può spiegare in maniera razionale una macchina che era nata in maniera “quasi perfetta” citando Sebastian Vettel nel corso dei test invernali e che invece ora, dopo ...

Costanti i Problemi Intesa San Paolo il 15 maggio : l’accesso alla banca non funziona : Trapelano anche oggi 15 maggio alcuni fastidiosi problemi Intesa San Paolo, considerando il fatto che da alcuni minuti a questa parte risulta praticamente impossibile accedere alla banca. La situazione che si è venuta a creare non è certo inedita e potete analizzarla con la foto ad inizio articolo, in cui trapela appunto l'impossibilità nel portare a termine il login. Un malfunzionamento che si sta verificando troppo spesso, come del resto ...

Dallo stupro di Sansa alla morte di Missandei - le critiche a Il trono di spade confermano i Problemi della serie con donne e persone di colore : Nelle otto stagioni della serie tv più discussa di sempre abbiamo assistito a decapitazioni, castrazioni, mutilazioni, parricidi, infanticidi e a tutta una serie di situazioni a dir poco brutali. Eppure è in questi ultimi giorni – forse in virtù del periodo storico in cui viviamo – che le critiche a Il trono di spade stanno accendendosi di una certa rabbia. L'attrice Jessica Chastain – The help, Zero dark thirty, Molly's game –, ad esempio, ...

Microsoft potrebbe essere al lavoro su un controller pensato per i giocatori con Problemi alla vista : Pochi mesi fa, Microsoft ha lanciato l'Xbox Adaptive controller per i giocatori con disabilità. Il dispositivo ha già avuto un impatto sulla vita di molti, ma sembra che Microsoft voglia rendere ancora più accessibili i giochi in futuro. Come segnala Windows Central, LetsGoDigital ha individuato un brevetto che incorpora un pannello Braille in un controller wireless Xbox Elite.Il pannello Braille nella parte posteriore sembra adattarsi in modo ...

Rieccoli i Problemi Wind oggi 7 maggio : anomalia alla Rete più generica rispetto a lunedì : Sono ancora una volta attuali i problemi Wind in Italia. Nella giornata di ieri abbiamo già affrontato una tematica simile, riguardante il guasto dovuto ad un'antenna a Roma, precisamente in zona EUR come avRete notato dal nostro approfondimento. In quel frangente, abbiamo evidenziato come il down geograficamente circoscritto avesse coinvolto per forza di cose anche Tre e Iliad, ma oggi 7 maggio secondo le primissime informazioni raccolte la ...

MotoGp - Jerez : forfait Iannone - Problemi alla caviglia : Jerez - Andrea Iannone non scenderà in pista oggi, a Jerez , per il Gp d Spagna. Gli ulteriori controlli di questa mattina hanno confermato che il pilota italiano dell'Aprilia è "unfit to race". ...

Ciclismo - Mikel Landa ha Problemi a un’unghia del piede : il Giro d’Italia non è a rischio - si ritira dalla Vuelta Asturias : Mikel Landa non correrà l’ultima tappa della Vuelta Asturias 2019 perché ha un problema a un’unghia del piede destro. Il ciclista spagnolo ha così deciso di non presentarsi al via della frazione odierna per evitare ulteriori complicazioni in vista del Giro d’Italia che scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale a Bologna. Il capitano della Movistar aveva attaccato sulla salita finale nella tappa di ieri lasciando ...