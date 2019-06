Più corposo del previsto per Huawei P30 e P30 Pro l’aggiornamento di giugno | riflettori

optimaitalia

(Di giovedì 13 giugno 2019) Arrivano in queste ore alcune importanti novità per gli utenti che negli ultimi tre mesi hanno deciso di acquistare unP30 o un P30 Pro. Dopo le prime apparizioni della patch di maggio risalenti a qualche giorno fa in giro per l’Europa, infatti, il produttore cinese ha deciso di passare dalla teoria ai fatti anche con il pacchetto software di. Ecco perché in Rete stanno trapelando le prime informazioni sul firmware B168, in attesa che venga avvistato anche in Italia e nel resto d’Europa. Insomma, dopo una settimana abbondante in cui ci siamo concentrati soprattutto sulle offerte per i due top di gamma commercializzati nel primo trimestre del 2019, come probabilmente avrete notato tramite il nostro approfondimento sul volantino Unieuro, stavolta tocca analizzare lo sviluppo software di due dispositivi davvero interessanti. Quali sono le informazioni attualmente ...

