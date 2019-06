Blastingnews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Un’intera esistenza vissuta nell’ombra. Sembra incredibile la storia di Luciana Simoncelli, 59, che per oltre quarant’non è mai uscita diper sua scelta, tanto che quasi nessuno dei circa 300 abitanti di Serravalle di Carda – una piccola frazione di Apecchio, comune in provincia die Urbino – la conosceva personalmente. Qualche anziano ricordava a malapena come era fatta questache nemmeno il medico curante, Massimo Valentini, era mai riuscito ad incontrare, nonostante i tentativi di vederla: ogni volta che si recava nell’abitazione in cui Luciana viveva con la madre ed una sorella nubile non c’era nessuna traccia di lei. Puntualmente, l’anziana padrona dispiegava al dottore che sua figlia non voleva incontrare gente e che passava le giornate indaffarata nei lavori domestici, ricamando o guardando la televisione. Ma ora persino la morte di ...

Corriere : Donna muore in casa: non usciva da 40 anni, da quando era bambina - Corriere : Donna muore in casa: non usciva da 40 anni, da quando era bambina - vincecamaggio : Pesaro, ‘donna fantasma’ muore in casa: non si faceva vedere in paese da più di 40 anni -