Palinsesti autunnali | Rai 1 | in arrivo Lorella Cuccarini e Monica Setta

(Di giovedì 13 giugno 2019)Nella giornata di ieri sono stati formalmente depositati e presentati al Cda di Viale Mazzini idella prossima stagione tv 2019/2020 della Rai. Tutto ruota attorno alla polemica sulla presunta ondata leghista che avrebbe colpito la ‘nuova’ Rai 1, con Teresa De Santis già nel mirino della critica da giorni per aver ammesso che “la Rai ha un editore che fa capo al governo”. La direttrice ha sì svelato le carte, ma non ha fatto i nomi: “Dobbiamo ancora chiudere i contratti” ha fatto sapere, come riporta Repubblica. Il quadro, però, sembra essere già piuttosto chiaro, così come i nuovi volti della rete:, Roberto Poletti e. Se è vero che sono tutti dichiaratamente in quota sovranista, è altrettanto vero che nel caso dellanon occorrono – si spera – presentazioni, ...

